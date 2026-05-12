Open dag in Park Borgerswold Veendam: een dag vol beleving voor jong en oud

VEENDAM – Op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) staat Park Borgerswold in Veendam volledig in het teken van ontmoeting, ontspanning en avontuur. Tijdens een grote open dag, van 10.00 tot 16.00 uur, kunnen bezoekers van alle leeftijden kennismaken met alles wat het park te bieden heeft.
Ondernemers en verenigingen die actief zijn in Park Borgerswold openen deze dag hun deuren en presenteren zich op hun eigen locatie in het park. Bezoekers kunnen onder meer paardrijden bij de manege, meedoen aan een speurtocht op de kinderboerderij en een spectaculaire waterski-ervaring beleven. Ook de volkstuinen doen mee: belangstellenden zijn welkom om rond te kijken, inspiratie op te doen en meer te leren over tuinieren.
Daarnaast is het mogelijk om te vissen in het park en verzorgt Vaargroep Ekenstein demonstraties met varende miniatuurboten. Op het ballonnenveld staat een zweefvliegtuig opgesteld, waarbij uitleg wordt gegeven over de werking en het principe van het zweefvliegen.
Op het hondenuitlaatveld vinden diverse demonstraties plaats en de scouting organiseert activiteiten voor jongere bezoekers. Voor een hapje en een drankje kunnen bezoekers onder meer terecht bij de Borgerswoldhoeve en de Ranch. Ook Borgerswold Experience verzorgt verschillende sportieve en actieve belevenissen. In ’t Hoeske bij de kinderboerderij zijn vrijwilligers van de Veteranen Stamtoavel Veendam aanwezig om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.
Om het park gemakkelijk te verkennen rijdt er de hele dag een gratis paardentram tussen de verschillende locaties. Daarnaast kunnen bezoekers via QR-codes in het park een digitale plattegrond raadplegen met alle activiteiten. Bij de kinderboerderij is bovendien een gratis gadget verkrijgbaar waarmee de route eenvoudig gescand kan worden.
De open dag wordt georganiseerd door Stichting Participatie Borgerswold, een samenwerkingsverband van ondernemers en organisaties in het park. De stichting wil met deze dag laten zien hoe veelzijdig Park Borgerswold is. Een eerdere editie, vóór de coronaperiode, trok al veel enthousiaste bezoekers.
Iedereen is van harte welkom om deze veelzijdige en gezellige dag in Park Borgerswold te beleven.
Bron: Peter Panneman