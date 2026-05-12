Talenfestival in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Bibliotheek Stadskanaal organiseert op zaterdag 30 mei van 13:00-14:30 uur een talenfestival voor ouders met kinderen.
Een feestelijke middag vol met verhalen in verschillende talen!
Kom deze middag naar de Bibliotheek en wordt voorgelezen in verschillen talen. Luister naar de mooie klanken van de taal, kijk naar de plaatjes en leer samen nieuwe woorden. Kom ontdekken hoeveel je begrijpt van mooie verhalen in verschillende talen!
Ook kun je komen knutselen, hebben we een letterbingo en een leuke speurtocht. We vieren deze middag meertaligheid en verwelkomen verschillende talen en culturen in de Bibliotheek.
Informatietafel
In de Bibliotheek hebben we ook een tafel met informatie rondom meertaligheid en onze (digitale)collectie rondom voorlezen in verschillende talen.
Praktische informatie
Je hoeft je niet aan te melden. Meedoen is gratis, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.
Bron: Valerie Kruijer