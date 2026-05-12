Volop nieuwe activiteiten in de bibliotheken van Finsterwolde en Midwolda-Oostwold

FINSTERWOLDE, MIDWOLDA, OOSTWOLD – Van oudsher kennen mensen de bibliotheek als Dè plek om boeken te lezen en te lenen. Tegenwoordig is de bibliotheek zoveel meer. Ook in Finsterwolde en Midwolda-Oostwold!

De bieb is een plek om elkaar te ontmoeten of samen met de kinderen te komen spelen. Soms ruilen we in het kader van duurzaamheid kleding met elkaar in de bibliotheek. Of zaden. Er is voor elk wat wils. Want de bibliotheek is er voor iedereen! Je kunt er leren omgaan met de computer of spelletjes komen doen met elkaar. Er wordt gedamd, geschaakt, geschilderd, voorgelezen, gehandwerkt. Soms in groepen die regelmatig bij elkaar komen. Soms éénmalig. Dan is er bijvoorbeeld een feestje te vieren of wordt er een workshop georganiseerd. Soms is er een lezing, een activiteit of een concert. Maar je kunt er ook studeren, de krant lezen, koffiedrinken. Aan de grote leestafel of in een gezellig zitje. Er is een wereld te ontdekken in de bibliotheek. Voor jong en oud. Kom je ook? Ook als je geen lidmaatschap hebt is er genoeg te beleven. De meeste groepen en activiteiten zijn gratis!

De komende weken is er een aantal nieuwe activiteiten in de bibliotheken van Finsterwolde en Midwolda-Oost. En na de zomervakantie ligt er weer een nieuw programma klaar!

Ruilen is de mode

Het KledingRuilRek staat klaar. Loop je even binnen om een kledingstuk uit eigen kast op te hangen en iets van het rek mee te nemen? Duurzaam en leuk!

In de bibliotheken Finsterwolde en Midwolda-Oostwold.

Tot en met 22 mei, tijdens openingstijden.

Kinderkleding ruilkring

Geef die te kleine zomerkleding van de kinderen een 2e of 3e zomer en de kinderen een ‘nieuwe’ outfit. Info en aanmelden via de website of n.briede@biblionetgroningen.nl

In bibliotheek Finsterwolde, op vrijdag 22 mei van 14.30 tot 16.00 uur.

Zaden ruilen, plezier oogsten

Binnenkort kun je biologische zaden uit eigen tuin ruilen via de Zaden-Schatkist. Bij de opening beantwoordt het Groene-Vinger-Panel al je vragen over zaaien, kweken en planten. In bibliotheek Finsterwolde, woensdag 27 mei van 15.30 tot 17.00 uur

Feestje BoekStartdag Finsterwolde

Ook voor ukkies is er van alles te beleven! Van een poppenspeelster tot voelboekjes, van knutselen tot klauteren. Met gratis lidmaatschap voor alle kids en een boekstartkoffertje voor de kleinsten.

In bibliotheek Finsterwolde, dinsdag 9 juni van 15.00 tot 17.00 uur.

Feestje BoekStartdag Midwolda-Oostwold

We zetten de allerkleinsten in het zonnetje vandaag. Komen jullie bij ons spelen, luisteren, lezen, grabbelen en kleuren? Met gratis lidmaatschap voor alle kids en een boekstartkoffertje voor de kleinsten. In bibliotheek Midwolda-Oostwold, woensdag 10 juni van 15.00 tot 17.00 uur.

Concert Ravi’s Underdogs

Ter ere van wereldmuziekdag trakteert Ravi’s Underdogs ons op een opwindende mix van Groningse-, Nederlandstalige- en Engelse nummers die barsten van energie en levenslust. In bibliotheek Midwolda-Oostwold, vrijdag 19 juni 15.45 tot 17.00 uur.

Bron: Nicole Briedé