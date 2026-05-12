Week van de Schildklier 2026 – Wat is er te doen in Noord Nederland? 

GRONINGEN, REGIO – In Nederland leven naar schatting 1 miljoen mensen met een schildklieraandoening, maar er is nog altijd weinig bekendheid bij het grote publiek over de klachten en de impact ervan. Tijdens de Week van de Schildklier (23 t/m 29 mei) vraagt SchildklierNL aandacht voor de onzichtbare frustratie die veel mensen ervaren. In Noord Nederland is een informatiebijeenkomst in het UMCG en zijn er informatiestands in diverse andere ziekenhuizen waar ook gelegenheid is om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Waar?
- 26 mei 19.00 uur – 21.30 uur
Informatiebijeenkomst UMCG Groningen
Tijdens deze informatiebijeenkomst spreken oncologisch chirurg prof.dr. Schelto Kruijff en internist-endocrinoloog dr. Wouter Zandee over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de-escalatie en voorkomen van complicaties tijdens schildklieroperaties bij noduli, schildklierkanker of ziekte van Graves. Ook gaan zij in op onderzoek en toekomst.
Aanmelden kan via de agenda SchildklierNL (niet via het ziekenhuis).
- 27 mei 10.00 uur – 15.00 uur
Informatiestand in Frisius Ziekenhuis – Henri Dunantweg 2 – Leeuwarden
- 27 mei 10.00 uur -15.00 uur
Informatiestand in Wilhelmina Ziekenhuis – Europaweg-Zuid 1 – Assen
- 28 mei 10.00 uur – 15.00 uur
Informatiestand in Treant (locatie Bethesda Ziekenhuis)
Dr. G.H. Amshoffweg 1 – Hoogeveen
Voor informatie en opgeven is een volledig overzicht van alle (online) bijeenkomsten te vinden op de website schildklier.nl/wvds.
Herkenning en erkenning
Veel klachten zijn niet zichtbaar, maar hebben wel grote impact. Mensen lopen vaak lang rond met klachten zonder duidelijke oorzaak. Die onzichtbare frustratie verdient aandacht. SchildklierNL wil bijdragen aan meer herkenning en begrip.
Bron: Schildklier.nl