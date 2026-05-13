Actie Red de Groninger boon officieel van start op 18 mei

GRONINGEN – Op maandag 18 mei begint de actie Red de Groninger boon. Historica Sanne Meijer geeft om 10:00 uur op de Kentalis Tine Marcusschool in de stad Groningen het officiële startsein van dit bijzondere project. Leerlingen van ruim 90 scholen uit de hele provincie gaan de komende maanden historische Groninger bonensoorten in hun schooltuin kweken. De start is onderdeel van de Week van de Schooltuin (18 t/m 22 mei).
In januari riepen GGD Jong Leren Eten Groningen, Gemeente Groningen en historica Sanne Meijer scholen op om mee te doen aan het project Red de Groninger boon. Onlangs werd bekend dat maar liefst 63 basisscholen, 14 BSO’s, 5 mbo scholen en 8 educatietuinen uit alle Groninger gemeenten zich hebben aangemeld.
Red de Groninger boon
De Groninger boon heeft een rijke geschiedenis in de regio, met bijzondere variëteiten zoals de Bonties en de Oldambtster Witte. Oorspronkelijk waren deze bonen een belangrijk ingrediënt van de Groninger keuken. Door de industrialisatie en de opkomst van grootschalige landbouw zijn deze bonen echter steeds zeldzamer geworden. Vorig jaar is in de gemeente Groningen onderzocht hoe scholen deze bonen zouden kunnen redden. Dit leidde tot de ontwikkeling van een speciaal lespakket, dat nu beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde scholen en kinderopvangcentra in de provincie Groningen.
Lespakket
Het is de bedoeling dat de leerlingen de bonen in hun schooltuin kweken, vermeerderen en uitwisselen met andere scholen. Zo blijven die bonen behouden voor de toekomst. Het bijbehorende lespakket is ontwikkeld door historica Sanne Meijer. Met haar Grunnegs Toentje wil ze deze peulvruchten en hun verhalen levend houden. Het lespakket laat kinderen spelenderwijs leren over onder meer het verbouwen van voedsel, duurzame voeding, Groninger geschiedenis en de Groninger keuken. Dit sluit goed aan bij het programma Jong Leren Eten van de GGD, waarin kinderen gestimuleerd worden om gezond te eten. Daarnaast draagt het kweken van meer bonen ook bij aan de voedsel- en eiwittransitie en is het goed voor de biodiversiteit.
Bron: Sanne Meijer