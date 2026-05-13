Bouw nieuw zuiveringsgebouw in Sellingen officieel van start

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 13 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG FLINKE BUIEN | LAGE TEMPERATUREN

Het wordt een onbestendige dag want een groot lagedrukgebied ligt op zee en de lucht is daardoor erg onstabiel geworden. Er is vanochtend al kans op een flinke bui en daar kan ook al onweer tussenzitten. En vanmiddag neemt de kans op enkele buien nog wat toe, met het risico voor een felle regenbui of ook een bui met onweer. Natuurlijk zijn er op dit soort dagen ook mooie opklaringen met een felle zon, maar het is koud met een maximumtemperatuur rond 12 graden.

Vanavond en vannacht blijven er verspreid enkee buien voorkomen, maar de kans op onweer neemt af. Het wordt ook weer koud: minimumtemperatuur rond 5 graden. Morgenochtend maakt de ochtend nog een goede kans op wat regen, in de middag wordt het droger en dan komen er vanuit het noordwesten opnieuw brede opklaringen. Maximum ook morgen rond 12 graden.

Toch zijn die opklaringen van morgen geen voorteken voor mooi weer, want vrijdag is er een noordwestenwind en die geeft weer meer buien. In het weekend is het weer iets beter want dan zijn er opklaringen met soms nog een kleine bui, maar niet veel wind en vanaf zondag langzaam wat hogere temperaturen.