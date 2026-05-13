Bouw nieuw zuiveringsgebouw in Sellingen officieel van start

SELLINGEN – De bouw van een nieuw zuiveringsgebouw in Sellingen is dinsdag officieel begonnen. Daarmee wordt gewerkt aan een uitbreiding van de drinkwaterproductie in de regio en moet de drinkwatervoorziening in Groningen beter voorbereid zijn op de toekomst.
De officiële start vond plaats op 12 mei en werd gemarkeerd met een themamiddag die volledig in het teken stond van veilig werken. Bij het project zijn meerdere organisaties betrokken, waaronder Waterbedrijf Groningen, Salverda Bouw, RWB Water en Brusche.
Groeiende vraag naar drinkwater
Volgens Waterbedrijf Groningen neemt de vraag naar drinkwater toe. De productielocatie in Sellingen beschikt momenteel over een vergunde capaciteit van 3,5 miljoen kubieke meter grondwater per jaar, maar produceert op dit moment ongeveer 2 miljoen kubieke meter.
Door renovatie van de bestaande locatie, verduurzaming van de installaties en de bouw van een nieuw zuiveringsgebouw moet de volledige vergunde capaciteit straks benut kunnen worden.
Met het project willen de betrokken partijen ervoor zorgen dat ook in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar blijft voor inwoners van Groningen en omgeving.
Veiligheid centraal
Tijdens de startbijeenkomst werd extra aandacht besteed aan veilig werken op de bouwplaats. Daarbij stond één duidelijke boodschap centraal: ‘We werken veilig of we werken niet.’
Een belangrijk moment was de ondertekening van het bord Samen bewust veilig door de directies van de betrokken bedrijven. Daarmee spreken zij af om veiligheid tijdens de werkzaamheden voortdurend prioriteit te geven.
Met de start van de bouw is een volgende stap gezet in het toekomstbestendig maken van de drinkwatervoorziening in de regio.
Foto’s: Waterbedrijf Groningen