DelfSail 2029 officieel aangewezen als Host Port voor The Tall Ships Races

DELFZIJL – De organisatie van DelfSail is verheugd te mogen aankondigen dat Delfzijl officieel is geselecteerd als een van de gaststeden voor The Tall Ships Races 2029. Sail Training International (STI) heeft vandaag het parcours voor deze prestigieuze internationale race bekendgemaakt, waarbij de haven van Delfzijl een centrale rol zal spelen als Host Port.

Het parcours: Arendal naar Delfzijl

De internationale vloot start de race in de haven van Arendal (Noorwegen). Na het bezoek aan Delfzijl, vervolgt de vloot haar weg naar de havens van Duinkerken (Frankrijk) en Esbjerg (Denemarken). De spectaculaire finishplaats van deze editie is de Noorse hoofdstad Oslo.

DelfSail 2029: 6 tot en met 9 juli

Met de toewijzing door STI zijn ook de data voor de volgende editie van DelfSail definitief vastgesteld. Van 6 tot en met 9 juli 2029 zal de haven van Delfzijl het decor zijn van de indrukwekkende vloot Tall Ships. De combinatie van het unieke DelfSail-karakter en de officiële STI-race garandeert de komst van de grootste en meest bijzondere zeilschepen ter wereld naar de Eemsmonding.

Voorbereidingen in volle gang

De selectie door Sail Training International is een enorme eer voor de regio en bevestigt de status van DelfSail als het grootste maritieme evenement van Noord-Nederland. Hoewel het evenement pas in 2029 plaatsvindt, is de organisatie achter de schermen al zeer actief. Ook de voorbereidingen met en door subsidiënten en sponsoren zijn inmiddels gestart om dit grootschalige project gezamenlijk te realiseren.

“Het feit dat we in 2029 onderdeel zijn van de officiële STI-race, brengt DelfSail naar een nog hoger internationaal niveau”, aldus Gerard Beukema. “We kijken ernaar uit om de internationale vloot, de trainees en honderdduizenden bezoekers te verwelkomen. Dankzij de vroege betrokkenheid van onze partners en overheden kunnen we nu al bouwen aan een programma dat de reputatie van Delfzijl als meest gastvrije haven opnieuw zal waarmaken.

Over The Tall Ships Races

The Tall Ships Races worden jaarlijks georganiseerd door Sail Training International met als doel de internationale vriendschap en de karaktervorming van jongeren via ‘sail training’ te bevorderen. Delfzijl is voor 2029 uitgekozen vanwege de uitstekende faciliteiten en de warme ontvangst tijdens eerdere edities.

Over DelfSail

DelfSail staat bekend als het ‘warme’ zeilevenement, waar de schepen tot diep in de haven en dicht bij het publiek liggen. Het evenement is gratis toegankelijk en verbindt de maritieme wereld met cultuur, muziek en de Noord-Nederlandse nuchterheid en gastvrijheid.

