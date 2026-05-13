Dit is de programmering voor Hemelvaartsdag bij RTV Westerwolde/G1

STUDIO RTV WESTERWOLDE/G1 – Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, hebben we tot 18.00 uur de Hollandse Hitdag.
Hieronder vindt u de programmering:
08.00 – 10.00 uur PC Radio
10.00 – 12.00 uur presentatie en techniek Wiltje Wilts
12.00 – 14.00 uur presentatie en techniek Gerrit Peletier
14.00 – 16.00 uur presentatie en techniek Gertjan Bos
16.00 – 18.00 uur presentatie en techniek Julian Buist
Vanaf 18.00 Religie:
18:00 – 19:30 uur Dabar
19:30 – 21:00 uur kerkdienst vanuit Hervormde gemeente de Juliana kapel in Oude Pekela.
Voorganger: Ds. Pierik
Schriftlezing: Handelingen 1 vers 4 -14 & Joël 1.
Thema van de preek: “Hemelvaart als voorbereiding op de wederkomst van de Heere”.
Vanaf 21:00 uur de normale programmering met het programma Klassiek Nu.