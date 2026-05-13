Druk bezochte informatieavond over toekomstvisie Ter Apel 2040

TER APEL – De informatieavond over de toekomstvisie van Ter Apel 2040 heeft dinsdagavond veel belangstelling getrokken. In de RSG Ter Apel kwamen zowel ondernemers als inwoners bijeen om zich te laten informeren over de plannen en om mee te denken over de toekomst van het dorp.
Voorafgaand aan de bijeenkomst voor inwoners vond in een apart lokaal van de RSG een ondernemersbijeenkomst plaats. Deze werd druk bezocht door onder andere winkeliers, investeerders en vastgoedondernemers uit Ter Apel. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde kwartiermaker Peter Brouwer het actieplan voor het winkelcentrum van Ter Apel en werd gesproken over de kansen en uitdagingen voor het centrumgebied.
Aansluitend konden inwoners in de kantine van de RSG terecht voor de informatieavond over de Toekomstvisie Ter Apel 2040. Bezoekers kregen uitleg over de stand van zaken van de plannen, de richting waarin wordt gedacht en de verschillende bouwstenen van de toekomstvisie. Aan de hand van informatiekramen, kaarten en visualisaties konden inwoners vragen stellen, ideeën aandragen en aandachtspunten meegeven aan de gemeente.
De gemeente Westerwolde benadrukte tijdens de avond dat de informatiebijeenkomsten bedoeld zijn om goed te luisteren naar de wensen en zorgen van zowel inwoners als ondernemers. Op basis daarvan wil de gemeente een duidelijk kader creëren voor de verdere ontwikkeling van Ter Apel op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, groen, het stationsgebied en de komst van de Nedersaksenlijn.
De definitieve plannen worden op een later moment besproken in de gemeenteraad, waar uiteindelijk besluitvorming zal plaatsvinden. Inwoners die niet aanwezig konden zijn, krijgen alsnog de mogelijkheid om online te reageren op de plannen.
De drukbezochte avond liet zien dat de toekomst van Ter Apel leeft onder inwoners en ondernemers en dat de betrokkenheid bij de ontwikkeling van het dorp groot is.
André Dümmer