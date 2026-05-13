Filmhuis vanBeresteyn vertoont poëtisch drama Silent Friend

VEENDAM – Dinsdagmiddag 19 mei is de bijzondere film Silent Friend te zien in Filmhuis vanBeresteyn. Deze internationale coproductie (Duitsland, Frankrijk, Hongarije) neemt het publiek mee naar het hart van een botanische tuin, waar een eeuwenoude ginkgoboom als stille getuige fungeert van menselijke verlangens, relaties en de invloed van de natuur op ons bestaan.
Met een indrukwekkende cast, waaronder Tony Leung Chiu Wai, Léa Seydoux en Luna Wedler, verweeft Silent Friend drie verhaallijnen die zich uitstrekken over meer dan een eeuw. Van de ambitieuze Grete, die in 1908 als eerste vrouwelijke student haar weg zoekt aan een Duitse universiteit, tot een onverwachte en intrigerende liefdesrelatie in de jaren zeventig, en een hedendaagse neurowetenschapper die tijdens de coronapandemie geconfronteerd wordt met isolatie en introspectie.
Centraal in de film staat de ginkgoboom, die als een tijdloos anker fungeert en de menselijke verhalen in perspectief plaatst.
Silent Friend is een meditatieve filmervaring die thema’s als verbondenheid, tijd en de mysterieuze kracht van de natuur verkent. Het filmhuis nodigt bezoekers uit om zich onder te dompelen in deze visueel rijke en filosofische vertelling.
Datum: Dinsdag 19 mei 2026
Aanvang: 14.00 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
