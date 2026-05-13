Gemeente Oldambt: “Alles ontbrak bij aanvraag Duitse Dag”

WINSCHOTEN – De weigering van de vergunning voor de traditionele markt tijdens de Duitse Dag op Goede Vrijdag was niet alleen een kwestie van een te late deadline. Volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt was de aanvraag op vrijwel alle fronten ondermaats en incompleet.
Uit de gisteren gepubliceerde schriftelijke antwoorden op vragen van de ChristenUnie blijkt dat de irritatie bij de gemeente diep zit. Hoewel de organisator eerder suggereerde dat het slechts om een administratieve fout ging, schetst de gemeente een beeld van structurele nalatigheid. De lijst met ontbrekende documenten bij de aanvraag was lang; er was volgens de gemeente geen sprake van het vergeten van een paar details, maar de volledige basis voor een veilig evenement ontbrak. Zo ontbraken een juiste aanvraag, een correcte plattegrond, een volledige lijst met standhouders en een deugdelijk draaiboek.
De gemeente zegt in de antwoorden op de vragen van de ChristenUnie dat de organisator bij voorgaande edities al veelvuldig was gewezen op het feit dat aanvragen incompleet waren en buiten de termijn werden ingediend. Hierbij is destijds expliciet de waarschuwing gegeven dat een volgende editie die niet binnen de gestelde termijn zou worden ingediend, niet meer in behandeling zou worden genomen en zou worden geweigerd.
Een cruciaal breekpunt voor de gemeente was de veiligheid, aangezien de hulpdiensten moeten kunnen anticiperen op de toestroom van publiek. Omdat de aanvraag zo laat en incompleet binnenkwam, hebben zowel de Veiligheidsregio Groningen als de politie schriftelijk aangegeven niet meer tijdig te kunnen adviseren. Normaliter heeft de Veiligheidsregio drie tot vier weken nodig voor een dergelijk advies, maar rond Pasen is de druk extra hoog door de vele evenementen in de provincie.
Voor de toekomst houdt de gemeente vast aan de reguliere termijn van minimaal acht tot twaalf weken voor een aanvraag. Hoewel de organisator Zweep Events aangaf de volgende keer veel eerder te willen zijn, adviseert de gemeente om ook weer niet té vroeg aan te vragen vanwege onvoorziene omstandigheden zoals wegwerkzaamheden.
