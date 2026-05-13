Gratis Doortrappen groepsfietstocht in Oldambt

OLDAMBT – Op woensdag 20 mei kunnen inwoners gratis meefietsen met de Doortrappen groepsfietstocht. Deze gezellige fietstocht van ongeveer 40 kilometer vertrekt vanuit Drieborg en Finsterwolde richting Termunten.
De route voert langs bijzondere plekken zoals de Carel Coenraadpolder, de Dollard en een vogelbroedgebied. Met een beetje geluk zijn er zelfs jonge zeehondjes te zien. De route is uitgezet door Janny en Pleun, twee fiets liefhebbende inwoners uit de omgeving.
Het is mogelijk om in Drieborg of Finsterwolde op te stappen.
Praktische informatie
• Datum: woensdag 20 mei
• Tijd: 14.00 – 17.00 uur
• Startlocaties:
– Drieborg – Dorpshuis Noorderlicht (Oudedijk 8a)
– Finsterwolde – voor het Dorpshuis Partycentrum Finnewold (Hoofdweg 110)
De fietstocht start op beide locaties om 14:00 uur. Na vertrek komen de groepen bij elkaar om gezamenlijk verder te fietsen.
Aanmelden of meer informatie
Aanmelden voor de fietstocht kan via het aanmeldformulier of door contact op te nemen met beweegcoach Eva Gnodde: e.gnodde@hvdsg.nl of 06 26 74 58 64
Doortrappen in Groningen
Het programma Doortrappen is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat en is overgenomen door de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen. Alle Groningse gemeenten doen eraan mee. De fietsactiviteiten van het programma worden uitgevoerd door docenten van de Fietsersbond in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen. Ze werken daarbij samen met allerlei (lokale) organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Groningen. Kijk voor meer informatie op www.doortrappengroningen.nl.
Bron: Gemeente Oldambt