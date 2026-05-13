Groningers opgeroepen om mee te doen aan Waterwedstrijd

GRONINGEN, WESTERWOLDE – Inwoners van Groningen worden opgeroepen om met creatieve ideeën te komen om slimmer met water om te gaan in hun eigen woonomgeving. De provincie Groningen, Waterbedrijf Groningen, waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Noorderzijlvest zijn gestart met de Groninger Waterwedstrijd.
Met de wedstrijd willen de organisaties inwoners, dorpen, wijken en verenigingen stimuleren om na te denken over oplossingen voor waterproblemen in hun eigen omgeving. Het winnende idee krijgt ondersteuning bij de uitvoering van het plan.
De wedstrijd maakt deel uit van de landelijke publiekscampagne Leven met Water, waarmee aandacht wordt gevraagd voor het belang van water en het gezamenlijke beheer daarvan.
Water steeds meer onder druk
Volgens de initiatiefnemers lijkt water misschien vanzelfsprekend, maar neemt de druk op de watervoorziening toe. Langdurige droogteperiodes, hevige regenval en een stijgende vraag naar schoon drinkwater zorgen ervoor dat anders omgaan met water noodzakelijk wordt.
Met deze wedstrijd willen de organisaties inwoners actief betrekken bij het bedenken van oplossingen. Dat kunnen zowel kleine buurtinitiatieven als grotere projecten zijn.
Denk bijvoorbeeld aan:
- het vergroenen van een plein of straat
- het opvangen van regenwater
- initiatieven om water schoon te houden
- andere innovatieve oplossingen rondom waterbeheer
Idee insturen
Inwoners met een praktisch, creatief of vernieuwend idee kunnen dit indienen tot en met 19 mei 2026.
Meer informatie en aanmelden kan via de website van provincie Groningen.
