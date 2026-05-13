Je kunt je nog inschrijven voor de Strijd om Pekels Goud

PEKELA – Op vrijdagavond 29 mei staat Pekela opnieuw in het teken van Strijd om Pekels Goud, de gezelligste dorpsquiz van het jaar. Een avond vol verrassende vragen en leuke opdrachten voor jong en oud. Dit jaar is het thema: Pekelder Schatten. Teams van gezinnen, vrienden of sportclubs kunnen zich vanaf nu weer inschrijven.

Vanuit een thuisbasis speuren teams op internet, in kranten en boeken op zoek naar antwoorden op vragen over Pekela en omgeving. Anderen springen op de fiets voor opdrachten die ergens in het dorp plaatsvinden en voor de creatievelingen zit er ook knutselwerk bij. Voor alles zijn punten te verdienen en het team met de meeste punten wint de gouden Strijd om Pekels Goud bokaal. Dit jaar zijn er zelfs extra dukaten te winnen als je de jokers spot, die steeds ergens in Pekela opduiken.

Goed teamwork en een slimme organisatie maken het verschil, want het is racen tegen de klok om alles op tijd klaar te krijgen. Maar uiteindelijk draait het om een leuke avond met veel gezelligheid, actie en fun

Na de succesvolle voorgaande edities zijn de organisatoren weer op volle stoom. Zij zijn al maanden bezig met het bedenken van originele vragen en creatieve opdrachten. Er zijn namelijk veel schatten in Pekela waar ze iets mee kunnen, en dan gaat het borrelen. Hoe verwerken we dit in een opdracht, welke vraag past hier bij. Niet te moeilijk, niet te makkelijk, zodat echt iedereen mee kan doen. Ook als je niet uit Pekela komt, ben je van harte welkom.

Alles wat in het opdrachtenboek staat is uiteraard nog strikt geheim, maar de teams kunnen zich al enigszins voorbereiden door goed rond te kijken, de krant in de gaten te houden en Strijd om Pekels Goud te volgen op Instagram en Facebook.

In het kort

Gezellig teamspel voor jong en oud, Pekelders en niet-Pekelders

Vrijdagavond 29 mei van 18:00 tot 21:00 uur

Inschrijven kan via de activiteitenkalender op www.pekelaactief.nl

Volg Strijd om Pekels Goud op Instagram en Facebook voor tips en updates

Bron: Organisatie Strijd om Pekels Goud