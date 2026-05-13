DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Vannacht is rond 03:25 uur aan de achterzijde van een woon- en bedrijfsgebouw aan de Nicolaus-Augustin-Straße in Meppen brand uitgebroken. Minstens vier vuilnisbakken vlogen door nog onbekende oorzaak in brand en werden volledig verwoest. Door de intense hitte raakten ook een raam op de begane grond, een regenpijp en delen van de gevel beschadigd. De totale schade wordt geschat op enkele duizenden euro’s. Het getroffen gebied, inclusief parkeerplaatsen en achteringangen, is bereikbaar via een doorgang.
Bewoners werden gealarmeerd door een hard knetterend geluid en de rooklucht en belden de brandweer. De brandweer van Meppen rukte uit met twaalf brandweerlieden en drie voertuigen en bluste de brand.
De oorzaak van de brand wordt momenteel onderzocht. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of informatie over de brand kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via telefoonnummer 05931/9490.
Papenburg
Rond 10:35 uur vanmorgen is in een agrarisch gebouw aan de Nenndorfer Straße in Papenburg brand uitgebroken. De brand ontstond in een gedeelte van een vrijstaande schuur met een aangebouwde garage, grenzend aan een woonhuis. De oorzaak is nog onduidelijk. De vrijwillige brandweerkorpsen van Aschendorf en Papenburg rukten uit met in totaal zes voertuigen en 22 brandweerlieden en wisten de brand te blussen. Er zijn geen gewonden gevallen. De omvang van de materiële schade is nog onbekend.