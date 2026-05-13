Laatste Pieterburen-veiling trekt veel Japanse belangstelling en levert €9.881 op



LAUWERSOOG – De tweede online veiling van het Zeehondencentrum Pieterburen, sinds 2025 gevestigd in het WEC in Lauwersoog, heeft een prachtig resultaat opgeleverd: in totaal is er €9.881 opgehaald voor de zorg en opvang van zeehonden. Meer dan de helft van de veilingitems gaat naar Japan, waar de populariteit van het centrum inmiddels zo groot is dat twee zeehondenverzorgers begin mei tijdens een privéreis als sterren werden onthaald door fans.



De veiling is een vervolg op een eerdere succesvolle editie, die eveneens een mooie bijdrage leverde aan de zeehondenzorg in het Waddenzeegebied. In augustus 2025 veilde het centrum meerdere tegels uit de zeehondenbaden, wat in totaal € 10.101 opleverde.



Hoogste biedingen

De opbrengst laat opnieuw zien dat het werk van het Zeehondencentrum op brede steun kan rekenen, zowel nationaal als internationaal. De hoogste biedingen gingen dit keer naar een houten zeehondenpup (€451) en een Pieterburen-vlag met een zeehond erop (€420). Ook diverse objecten die afkomstig waren uit de voormalige expositie van het centrum bleken in trek en leverden mooie bedragen op.



Meeste objecten naar Japan

Opvallend is de aanhoudende en sterke interesse vanuit Japan. Maar liefst 57 van de 98 verkochte veilingitems worden naar Japan verzonden. Het WEC is – nadat een zeehondenlivestream viral ging in 2024 – nog altijd dankbaar voor de populariteit en trouwe fans in het land: “De betrokkenheid bij de zeehonden in nood is onverminderd groot,” vertelt marketingmanager Hester de Vries. “Dat zo veel items uit Pieterburen naar de andere kant van de wereld gaan is natuurlijk extra bijzonder.”



Als sterren onthaald in Japan

Begin mei reisden twee zeehondenverzorgers van het Zeehondencentrum voor een privéreis af naar Japan, waar zij tot hun eigen verrassing als ware beroemdheden werden onthaald. Veel Japanse fans herkennen de medewerkers inmiddels van de populaire livestreams vanuit het zeehondencentrum en volgen dagelijks het werk rondom de opvang en verzorging van de dieren.



Op het vliegveld stonden enthousiaste supporters hen op te wachten om hen welkom te heten. Ook werd er speciaal voor hun komst een meet & greet georganiseerd door Japanse fans van het centrum. De belangstelling daarvoor was zo groot dat de zestig beschikbare tickets uiteindelijk moesten worden verloot.



Ook buiten Japan en in Nederland

Naast de internationale belangstelling blijft ook de band met Nederland sterk. Acht veilingitems gaan naar andere landen (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Italië enz.); 33 blijven in Nederland. “We merken dat veel Nederlanders warme herinneringen hebben aan Pieterburen, veel mensen zijn er als kind op bezoek geweest,” aldus De Vries. “We zijn dankbaar dat mensen ons op deze manier graag steunen én een Pieterburen-aandenken in huis willen hebben.”



Eerste jaar in Lauwersoog

De veiling werd georganiseerd ter ere van het eenjarig bestaan van het WEC, het nieuwe Werelderfgoedcentrum Waddenzee waar de zeehondenopvang een onderdeel van is. In dezelfde periode mocht het centrum haar 100.000ste bezoeker verwelkomen en vond er een feestelijk jubileumweekend plaats.

Bron: WEC | Zeehondencentrum