Nieuw college Westerwolde met kleinst mogelijke meerderheid

SELLINGEN – De gemeente Westerwolde heeft een nieuw college van B&W bestaande uit Samen voor Westerwolde, Gemeentebelangen, het CDA en nieuwkomer BBB. De vier partijen vormen daarmee een zeer krappe coalitie met 11 van de 21 zetels in de gemeenteraad.
De samenwerking met de BBB werd noodzakelijk nadat kort geleden de partij Gemeentebelangen door een intern conflict over de koers van de partij uiteenviel, waardoor een aanvankelijk door de formateur beoogde driepartijencoalitie in het college geen meerderheid meer had.
Hierdoor kon de BBB aanschuiven bij de onderhandelingen over een nieuw college en met Herma Hemmen de vierde wethouder leveren. De overige wethoudersposten worden ingevuld door de Wietze Potze van Samen voor Westerwolde, Giny Luth vanuit Gemeentebelangen) en Harm-Jan Kuper van het CDA.
Dit is de beoogde portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders:
Burgemeester Jaap Velema:
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing
Handhaving & Toezicht
Integriteit
Representatie
Lijkbezorging
Dierenwelzijn
(Inter-)nationale betrekkingen
Asiel
Nedersaksenlijn
Bestuurscultuur
Wietze Potze (Samen voor Westerwolde) – 1e locoburgemeester
Onderwijs
Jeugd- en jeugdzorg, excl. Jeugdvoorzieningen
Sport (inclusief zwembaden)
Wmo
Volksgezondheid
Vastgoed en Gebouwen (incl. huisvesting ambtelijke organisatie)
Personeel en Organisatie (inclusief dienstverlening)
Nij Begun: Sociale Agenda
Harm Jan Kuper (CDA) – 2e locoburgemeester
Wonen
Ruimtelijke Ordening
Milieu / VTH
Economische zaken
Financiën
Nij Begun: Economische Agenda
Giny Luth (Gemeentebelangen) – 3e locoburgemeester
Sociale Zaken
Arbeidsmarkt en Participatie
Recreatie en Toerisme
Cultuur
Openbare Werken en Afval
Diversiteit
Herma Hemmen (BBB) – 4e locoburgemeester
Leefbaarheid,
Plattelandsontwikkeling
Voorzieningenniveau dorpen
Bestuurlijke vernieuwing en participatie
Duurzaamheid
Welzijn en maatschappelijke voorzieningen
Verkeer en Vervoer
Nij Begun: Isolatieaanpak
Over de definitieve portefeuilleverdeling besluit het college van burgemeester en wethouders in zijn eerste vergadering in nieuwe samenstelling