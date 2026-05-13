Provincie Groningen eerste actief aangesloten provincie bij HogeNood app

GRONINGEN, BLAUWESTAD – Provincie Groningen zet een nieuwe stap om de gastvrijheid in onze provincie te verbeteren. Vanaf mei is Groningen de eerste provincie in Nederland die actief partner is van HogeNood. De HogeNood app laat inwoners en bezoekers direct zien waar het dichtstbijzijnde toilet te vinden is.
Veel mensen ervaren dat er te weinig toiletten beschikbaar zijn. Uit onderzoek (Maag Lever Darm Stichting) blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders hierdoor problemen heeft in het dagelijks leven. Een kwart blijft soms zelfs thuis omdat er onderweg geen toilet te vinden is. Met het partnerschap wil de provincie bijdragen aan een netwerk van toegankelijke toiletten waar iedereen gebruik van kan maken.
De provincie stelt daarom haar eigen toiletten open via de HogeNood app. Het gaat om de toiletten in het provinciehuis aan de Sint Jansstraat en bij het projectbureau in Blauwestad. Deze locaties zijn vanaf vandaag zichtbaar in de app van HogeNood.
Daarnaast roept de provincie lokale ondernemers en horecagelegenheden op om gratis hun toilet aan te melden bij HogeNood. Hoe meer locaties worden toegevoegd, hoe makkelijker inwoners en bezoekers zich vrij kunnen bewegen door Groningen.
Met deze samenwerking wil de provincie laten zien dat toegankelijkheid voor iedereen belangrijk is. Een goed netwerk van toiletten draagt bij aan een provincie waar mensen zonder zorgen op pad kunnen gaan.
Ondernemer of horecagelegenheid met een toiletlocatie? Ga naar hogenood.toiletpoint.nl en voeg de locatie toe met behulp van koppelcode J4x8v.
