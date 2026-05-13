Ruim 1.700 Groningse kinderen gaan wroeten tijdens Week van de Schooltuin

GRONINGEN – Van 18 tot en met 22 mei vindt de ‘Week van de Schooltuin’ plaats. In provincie Groningen doen ruim 1.700 basisschoolleerlingen mee aan deze week, waarin ze ontdekken waarom een gezonde bodem de basis is voor gezond voedsel. Onder de noemer van de Nationale Wroet Challenge gaan kinderen zelf aan de slag in de aarde. ‘Lekker met je handen in de grond wroeten en je eigen gezonde groenten kweken, dat gunnen we ieder kind’, zegt Agnes Schiphof van Jong Leren Eten.

Wroeten in de aarde is populair bij jong en oud. Uit nieuw onderzoek van MarketResponse onder 750 volwassenen en 409 basisschoolkinderen blijkt dat ruim 70 procent van de volwassenen en zelfs 85 procent van de kinderen hier positief tegenover staat.Waar sommigen misschien denken dat wroeten vies is, ervaart een grote meerderheid het juist als ontspannend, leuk en gezond. Kinderen geven vooral aan dat wroeten hen rustiger of blijer maakt.

De positieve effecten worden wetenschappelijk ondersteund: zo is contact met de aarde bewezen belangrijk voor de ontwikkeling van het immuunsysteem van kinderen.

Activiteiten in Groningen: broek van de kinderburgemeester begraven

Ook in Groningen gaan leerlingen deze week zelf wroetend op ontdekking. Op verschillende scholen werken kinderen in de schooltuin, doen ze mee aan bodemsafari’s en leren ze wat er allemaal leeft onder hun voeten. In de gemeenten Hogeland, Eemsdelta en Midden-Groningen krijgen kinderen een gastles van een moestuincoach over het rijke bodemleven en de worm op de (school)tuin of het plein.

Bij OBS de Achtbaan in Hoogezand doen de kinderen na afloop van de gastles nog een bijzonder experiment: samen met de kinderburgemeester Joep van Bergen (11 jaar) begraven zij een korte broek. Na een paar weken wordt zichtbaar hoeveel de natuur al heeft afgebroken. Zo ontdekken kinderen hoe actief het bodemleven is.

Elk kind een schooltuin

Volgens Agnes Schiphof van Jong Leren Eten, de organisatie achter de landelijke week, heeft ieder kind baat bij schooltuinieren. ‘Door schooltuinieren wordt contact met de bodem vanzelfsprekend. Kinderen ontdekken hoe groenten groeien en waar voedsel vandaan komt. Ze zien met eigen ogen dat gezonde voeding begint bij een levende, gezonde bodem. Dat helpt hen later bij het maken van betere voedselkeuzes.’Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat ieder kind toegang heeft tot een schooltuin.

Landelijk doen tijdens de Week van de Schooltuin ruim 20.000 kinderen mee aan activiteiten. Ook wordt deze week de Gouden Wortel uitgereikt aan de gemeente die het schooltuinieren actief ondersteunt

Bron: IVN