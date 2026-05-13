Snikkeweek in Musselkanaal feestelijk van start

MUSSELKANAAL – In Musselkanaal is dinsdag de 33e editie van de Snikkeweek van start gegaan. Het jaarlijkse evenement, dat duurt van 12 tot en met 17 mei, trekt traditiegetrouw veel bezoekers en deelnemers naar het kanaaldorp.
De officiële opening vond vanmiddag plaats bij de brug van Klain Klappie. Voorzitter Derk Mulder sprak daar de aanwezigen toe en liet weten blij te zijn dat het opnieuw gelukt is om het evenement te organiseren. Hij benadrukte dat de Snikkeweek mede mogelijk wordt gemaakt door varende deelnemers, lokale ondernemers, de middenstand en de gemeente Stadskanaal.
Aansluitend gaf hij het woord aan burgemeester Klaas Sloots, voor wie het inmiddels de vijfde keer was dat hij de Snikkeweek officieel mocht openen.
Opening vanaf het water
Na de toespraken gingen de burgemeester en de voorzitter aan boord van de snikke Dieverdoatsie. Varend knipten zij een lint door dat onder de brug was gespannen. Daarmee werd het officiële startsein gegeven voor een week vol activiteiten.
In het kanaal zorgen tal van versierde pleziervaartuigen direct voor een feestelijke sfeer. Het koor Toen en Nu verzorgde vandaag de muzikale omlijsting van de opening.
Week vol activiteiten
De Snikkeweek staat bekend om het gevarieerde programma. Bezoekers kunnen deze week onder meer deelnemen aan diverse activiteiten.
Zo staan onder andere op het programma:
- lopen in ballonnen over het water
- een kanowedstrijd
- live muziek en feestavonden
Een geplande activiteit, het Gezelligheidsplein met hits van toen en nu, wordt morgen vanwege de weersverwachting verplaatst naar De Gelegenheid.
Daarnaast vindt vrijdag de jaarmarkt plaats, met optredens van Streetband Amicitia en Shantykoor ’t Kompas. Op zaterdag staat de Knoalparade op het programma, door de organisatie omschreven als een varende carnavalsoptocht.
Met de start van de Snikkeweek is Musselkanaal weer een week lang het toneel van gezelligheid op en rond het water.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg