Ubbo Emmius viert 100 jaar schoolgebouw aan Stationslaan met onthulling bijzonder schilderij

STADSKANAAL – Op dinsdag 19 mei viert Ubbo Emmius een bijzondere mijlpaal: het schoolgebouw aan de Stationslaan bestaat dan exact 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een schilderij onthuld van voormalig gymnastiekleraar en verzetsman Cornelis Hoving.
Cornelis Hoving werd in 1920 benoemd tot gymnastiekleraar aan de Christelijke Hoogere Burgerschool in Stadskanaal, een voorloper van het huidige Ubbo Emmius. Samen met zijn vrouw Cornelia van Harn speelde hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een actieve rol in het ondergronds verzet. Vanuit hun woning aan de Julianastraat boden zij onderdak aan onder meer Joodse onderduikers. In 1944 werd Hoving door de Duitsers gefusilleerd.
Theodora Plas heeft van Hoving een portret vervaardigd voor de expositie Between Light and Darkness, die tijdens de herdenkingsmaand in 2022 in de Semsstraatkerk werd gehouden. Dit schilderij is aangekocht door Stichting Vrienden Semskerk en werd eerder in bruikleen gegeven aan het Streek Historisch Centrum, tegenwoordig Museum van de Streek. Het schilderij vindt nu zijn definitieve plek aan de Stationslaan.
Tijdens de bijeenkomst op 19 mei leveren leerlingen uit havo 2 een inhoudelijke bijdrage. Zij presenteren hun onderzoek naar het leven van Cornelis Hoving en de geschiedenis van het schoolgebouw aan de Stationslaan.
De onthulling van het schilderij wordt verricht door oud-leerling en politicus Ruth Peetoom.
Programma dinsdag 19 mei
14.45 uur – Inloop in de aula
15.00 uur – Welkom door de vestigingsdirecteur Marc Franzen, met aandacht voor 100 jaar
schoolgebouw
15.10 uur – Toelichting op aanleiding en herkomst schilderij door Stichting Vrienden Semskerk,
voorzitter Grieta Vosselman
15.15 uur – Presentatie door leerlingen havo 2 over Cornelis Hoving,100 jaar Stationslaan en het belang van herdenken
15.30 uur – Onthulling van het schilderij in de hal door Ruth Peetoom samen met een leerling uit havo 2
15.45 uur – Afsluiting met koffie, thee, fris en een kleine versnapering in de aula
Bron: Trivium