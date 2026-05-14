Bedrijven tonen kracht van de regio op bedrijvenfestival

STADSKANAAL – Op 5 en 6 juni keert De Kracht van Stadskanaal terug op het Raadhuisplein. Tientallen regionale ondernemers presenteren zich aan scholieren, werkzoekenden en publiek. Het tweedaagse festival laat zien wat de regio economisch in huis heeft, en wat dat betekent voor wie er wil wonen, werken of leren.
Stadskanaal heeft wat te bieden. Dat is de boodschap die ondernemersvereniging VVBK, de Gemeente Stadskanaal, scholengemeenschap Ubbo Emmius en het Noorderpoort samen willen uitdragen tijdens de tweede editie van het festival. Bedrijven uit de Kanaalstreek openen letterlijk hun deuren voor jongeren en werkzoekenden die op zoek zijn naar een stage, een opleiding of een (bij)baan.
Vrijdag voor scholieren en werkzoekenden
Op vrijdag 5 juni is het festival van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags gericht op vmbo-, havo-, vwo- en mbo/hbo-studenten en werkzoekenden. Zij kunnen in gesprek met werkgevers over stages, leer-werktrajecten en banen. Bedrijven presenteren actuele vacatures en staan open voor een eerste kennismaking. Wie meer wil zien dan een folder, kan deelnemen aan workshops die een echte blik achter de schermen geven.
Netwerkavond met hoofdtrainer FC Groningen
Vrijdagavond is er een besloten netwerkavond voor leden van de VVBK en genodigden. Gastspreker is Dick Lukkien, hoofdtrainer van FC Groningen, die bekendstaat om zijn nuchtere en inspirerende kijk op leiderschap en samenwerking. Diezelfde avond is er een panelgesprek met als thema ‘kampioenen’. Ook worden twee ondernemersprijzen uitgereikt: één voor een gevestigde ondernemer die uitblinkt in innovatie, groei en maatschappelijke betrokkenheid, en één voor een veelbelovende starter. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de avond.
Zaterdag vrij toegankelijk voor publiek
Op zaterdag 6 juni is het Raadhuisplein van tien uur tot vijf uur ’s middags vrij toegankelijk voor iedereen. De entree is gratis. Ondernemers tonen hun producten, diensten en innovaties, zowel binnen als buiten de beurstent. Bezoekers kunnen vragen stellen en deelnemen aan demonstraties en workshops. Het is een dag waarop bedrijven zich samen laten zien: ondernemend, nuchter en trots op de regio.
Bron: Carin Heutinck