Bezoekers ontdekken hoe veelzijdig Park Borgerswold is

VEENDAM – Vandaag op Hemelvaartsdag stond Park Borgerswold in Veendam in het teken van ontmoeting, ontspanning en avontuur. Tijdens de open dag, konden bezoekers kennismaken met bijna alles wat het park te bieden heeft.
Ondanks dat de weersomstandigheden te wensen over lieten is, kijkt de organisatie toch tevreden terug, en waren er best wat mensen op de been.
Ondernemers en verenigingen die actief zijn in Park Borgerswold openden deze dag hun deuren en presenteerden zich op hun eigen locatie in het park. Bezoekers konden onder meer paardrijden bij de manege, meedoen aan een speurtocht op de kinderboerderij. Ook de volkstuinen deden mee, bezoekers konden inspiratie op doen en meer te leren over tuinieren.
Daarnaast was het mogelijk om te vissen in het park en verzorgde Vaargroep Ekenstein demonstraties met varende miniatuurboten. Op het ballonnenveld stond een zweefvliegtuig opgesteld, waarbij uitleg werd gegeven over de werking en het principe van het zweefvliegen.
Op het hondenuitlaatveld vonden diverse demonstraties plaats. In ’t Hoeske bij de kinderboerderij waren vrijwilligers van de Veteranen Stamtoavel Veendam aanwezig om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. Door miscommunicatie liet de paardentram het helaas afweten, waardoor het publiek geen gebruik kon maken om via de tram het hele park te verkennen.
De open dag werd georganiseerd door Stichting Participatie Borgerswold, een samenwerkingsverband van ondernemers en organisaties in het park. De stichting wilde met deze dag laten zien hoe veelzijdig Park Borgerswold is.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl