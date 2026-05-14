Hemelvaartsdag bij de STAR in het teken van de Nationale Stoomtreindag

STADSKANAAL, VEENDAM – Tijdens de Nationale Stoomtreindag waren vandaag veel railmusea in Nederland geopend, waaronder ook Museumspoorlijn STAR. Bezoekers konden genieten van een uitgebreide dienstregeling met drie stoomlocomotieven en een historische dieseltrein. Traditiegetrouw stond de dag in het teken van stukgoederenvervoer.
Tijdens het evenement werd aandacht besteed aan de manier waarop pakjes vroeger werden vervoerd. In de eerste helft van de twintigste eeuw was goederenvervoer per trein op het hoogtepunt. Vrijwel ieder station beschikte over een goederenloods en veel bedrijven hadden een eigen spooraansluiting. Rangeerlocomotieven zorgden destijds voor het vervoer van goederenwagons naar bedrijven, waarna de goederen per vrachtwagen verder werden verspreid. Dat vormde een groot contrast met de moderne pakketdiensten en het hedendaagse containervervoer.
Kinderen konden tijdens de dag zelf ervaren hoe het vervoer vroeger verliep. Zij mochten bij de stationsknecht een pakje ophalen en dit meenemen in de trein. Op station Veendam konden de pakjes vervolgens bij een vrachtwagen worden afgeleverd.
Daarnaast waren er extra activiteiten voor jonge bezoekers. Zo konden zij een voetplaatrit maken met de vuurloze stoomlocomotief, een ritje maken met de pomplorrie en zich laten schminken.
De STAR reed met stoomtreinen tussen Stadskanaal, Veendam en Nieuw-Buinen. Daarbij werden beide grote stoomlocomotieven, de 52 8082 en 52 8060, ingezet. Op het emplacement in Stadskanaal kwam daarnaast ook de vuurloze stoomlocomotief in actie. Naast de stoomtreinen reed er ook een historische dieseltrein.
Ook voer De Snikke tussen Stadskanaal en Nieuw-Buinen, via het centrum van Stadskanaal. Met een combiticket konden bezoekers gebruikmaken van alle treinen én een tocht maken met De Snikke.
