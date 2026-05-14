Jonge uilen kijken bij Innovatiecentrum Weddermarke

WEDDE – Bij Innovatiecentrum Weddermarke kunnen belangstellenden op 21 mei jonge uilen bekijken.
Onder leiding van André Eijkenaar kunnen belangstellenden in de boerderij van Hendrik Luth aan de Weddermarke tijdens een kastcontrole jonge uilen bekijken. In de schuur van het Innovatiecentrum bevindt zich een nest met jonge kerkuilen. André vertelt over hun groeiproces, wat ze eten enz.
Ben Koks komt uitleg geven over de BAM Vogelakkers en biodiversiteit. Ook kun je in de vogelakker een kijkje bij de fluisterpaal nemen.
Er is koffie en thee.
Aanvang 19.30 uur
Weddermarke 21 Wedde.