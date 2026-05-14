DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Woensdagochtend werden de brandweerkorpsen van Aschendorf en Untenende rond 10:50 uur gealarmeerd voor een dakbrand aan de Nenndorfer Straße. De brand bevond zich in het dak van een woning. Met behulp van een hoogwerker en meerdere teams die een binnenbrandbestrijding uitvoerden, werd de brand onder controle gebracht. De blusoperatie duurde ongeveer drieënhalf uur. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Gisteravond vond om 22:50 uur op de B70 een ernstig verkeersongeval plaats. Een 21-jarige bestuurder van een Audi A3 was onderweg van Aschendorf naar Papenburg toen hij, door onbekende oorzaak, van de weg raakte en naar rechts uitweek. Het voertuig sloeg over de kop en kwam ondersteboven in de berm terecht. De 21-jarige zat vast in het voertuig en moest door de vrijwillige brandweerkorpsen van Untenende en Aschendorf worden bevrijd. Hij werd met ernstige verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.