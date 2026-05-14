Nedmag/Bogdike Tributes op Museumplein Veendam

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 14 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD EN EERST REGEN | WEEKEND MET OPKLARINGEN

Het is een koude dag en eerst is het ook geheel bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag vallen er in het begin ook nog enkele buien, maar het wordt droog en later komen er vanuit noorden opklaringen bij. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur is 12 á 13 graden.

Vanavond is het vrij helder en rustig, komende nacht komt er geleidelijk weer meer bewolking en morgenochtend valt er opnieuw wat regen. Het wordt een koude nacht: minimumtemperatuur rond 2 graden en kans op vorst aan de grond.

Morgen ligt er een depressie tussen de Waddeneilanden en Denemarken. Dat geeft een matige tot vrij krachtige wind uit noordwest tot westen en veel bewolking met af en toe regen. En koud weer: de middagtemperatuur voor morgen is zo’n 11 graden. Zaterdag is er een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest en dan is er regelmatig wat zon, maar overdag kan er nog wel een lokale bui ontstaan. Zondag begint met zon en dan is er later op de dag kans op een bui. Maximum zaterdag rond 12 en zondag rond 15 graden. Na het weekend komt daar misschien nog iets bij.