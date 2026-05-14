Nedmag/Bogdike Tributes op Museumplein Veendam

VEENDAM – Het Museumplein in Veendam staat op zaterdag 6 juni in het teken van legendarische muziek. Tijdens het gratis toegankelijke evenement brengen vier geweldige tribute bands een eerbetoon aan wereldberoemde artiesten als Cliff Richard & The Shadows, Fleetwood Mac, U2 en The Rolling Stones.
Het programma start met Cliff Richard and the Shadows in Copy, met een bezetting van muziekhelden uit onze eigen regio. Een heerlijke reis terug naar de gouden jaren van de rock-’n-roll. Dan volgt een optreden van The Fleetwood Mac Affair. Deze zevenkoppige tributeband brengt de magie van Fleetwood Mac naar Veendam. Met prachtige samenzang en wereldhits als Dreams, Go Your Own Way en The Chain zorgen zij gegarandeerd voor kippenvelmomenten.
In de avond verzorgt The U2 Tribute een show met bekende hits. De band brengt een indrukwekkende liveshow, een optreden dat voelt alsof Bono zelf op het podium staat. Het festival wordt afgesloten door Stones on Fire met een explosieve tribute aan The Rolling Stones. Stones on Fire brengt de rauwe energie, uitstraling en klassiekers van de legendarische rockband overtuigend tot leven. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers naar het centrum van Veendam te trekken. Het evenement is gratis toegankelijk.
Programma
⦁ 15.30 uur – Cliff Richard and the Shadows in Copy
⦁ 17.00 uur – The Fleetwood Mac Affair
⦁ 19.45 uur – The U2 Tribute
⦁ 22.10 uur – Stones on Fire
Bron: Ginet Venema