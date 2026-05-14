Ontdek het plezier van lezen tijdens de BoekStartdag in Ter Apel

TER APEL – Op zaterdag 6 juni 2026 is het feest in bibliotheken door het hele land: de BoekStartdag! Bibliotheek Ter Apel nodigt de allerjongste bezoekers van 0 – 6 jaar uit om samen met hun (groot)ouders langs te komen voor een leuke activiteit.
Kom je ook langs?
In de Bibliotheek in Ter Apel gaan we samen lezen, knutselen, aan yoga doen en nieuwe boekjes ontdekken. Het programma duurt van 10:00 tot 12:30. Kom je ook langs met jouw (klein)kind? Het is gratis, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.
Wat is de BoekStartdag?
BoekStart is het landelijke leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Het doel is om ouders aan te moedigen zo vroeg mogelijk boekjes te lezen met hun kind. Op de BoekStartdag zijn er extra activiteiten voor kinderen en hun (groot)ouders in de Bibliotheek.
BoekStart is onderdeel van Kunst van Lezen, een initiatief van het ministerie van OCW, uitgevoerd door Stichting Lezen en de KB, nationale bibliotheek.
Bron: Tjitske Feenstra