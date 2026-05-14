Partij vóór het Noorden Oldambt stelt vragen over miljoenenproject vaarverbinding Winschoten

BLAUWESTAD, WINSCHOTEN – De plannen voor een vaarverbinding tussen Blauwestad en het centrum van Winschoten zorgen voor enthousiasme, maar ook voor zorgen. De fractie van de Partij vóór het Noorden Oldambt heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
De provincie Groningen trekt 2,5 miljoen euro uit voor het project. Met het plan moet het straks mogelijk worden om met kleine boten vanuit Blauwestad rechtstreeks het centrum van Winschoten in te varen. Daarbij komen onder andere een waterverbinding, steigers, groenvoorziening en een wandelboulevard.
De Partij vóór het Noorden noemt het idee “mooi en vooruitstrevend”, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de financiële gevolgen voor de toekomst.
“Het klinkt aantrekkelijk en het kan zeker iets toevoegen aan Winschoten,” aldus fractievoorzitter Janet de Wal, “Maar we moeten ook eerlijk kijken naar de lange termijn. Het geld vanuit het NPG is eenmalig, terwijl onderhoud en beheer straks structureel geld gaan kosten.”
Volgens de partij komt het project op een moment dat gemeenten juist afstevenen op het zogenoemde Ravijnjaar, waarin veel gemeenten te maken krijgen met grote financiële tekorten vanuit het Rijk.
“Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voorzichtig blijft met grote projecten zolang nog niet duidelijk is hoe zwaar de financiële situatie de komende jaren wordt. Uiteindelijk willen we voorkomen dat inwoners later opdraaien voor hoge onderhoudskosten of dat er bezuinigd moet worden op andere voorzieningen in onze dorpen en wijken.”
De partij wil onder andere weten wat de jaarlijkse onderhoudskosten gaan worden, welke financiële risico’s er zijn en waarop de verwachte stijging van bezoekersaantallen is gebaseerd.
Met de vragen wil de fractie vooral duidelijkheid krijgen over de financiële haalbaarheid van het project op de lange termijn.
Bron: Partij vóór het Noorden