BEERTA – Zondagavond – Samen Zingen in Beerta met Jaap Kramer!
De Urker musicus in hart en nieren is zondagavond 17 mei te gast bij Samen Zingen in Beerta. Samen met Bert Noteboom begeleidt hij deze bijzondere avond, met daarin (natuurlijk) samenzang, maar ook verzoeknummers en een paar leuke verrassingen. Ook is er weer ruimte voor jong talent.
Wat is jouw favoriete lied? Grote kans dat je het zondagavond kunt zingen! Want… het publiek mag meebepalen wat er gezongen wordt. Dit alles in de sfeer van de bekende ‘Zingen in de Zomer’-avonden op Urk.
De avond begint om iets voor 19.00 uur. De prachtige Bartholomeuskerk kerk is open vanaf 18.30 uur.
Iedere derde zondagavond van de maand zingen mensen uit de hele regio samen in Beerta. Het zijn geen gewone zangavonden, maar avonden die je beleeft en je bijblijven. Wees erbij!
Bron/foto’s: Bert Noteboom