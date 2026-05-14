Noodverordening in Stadskanaal na aanhouding twee vrouwen voor ernstige kindermishandeling

STADSKANAAL – Twee vrouwen uit de gemeente Stadskanaal zijn vanavond door de politie aangehouden. De twee vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Politie en Openbaar Ministerie hebben zich genoodzaakt gezien de in dit onderzoek geplande aanhoudingen te vervroegen. Dit vanwege de vandaag ontstane maatschappelijke onrust en de daarbij behorende veiligheidsaspecten.

De beide verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat de politie en het Openbaar Ministerie terughoudend moeten zijn in de communicatie.

Bron: OM

Bij meerdere nieuwssites, waaronder DvhN, wordt melding gemaakt van mishandeling van een meisje van zes en een jongen van zeven. Met name het meisje zou stelselmatig zijn mishandeld, onder de koude douche zijn gezet en, met tyraps aan leidingen vastgebonden, in de kelder zijn opgesloten. Ook zou het meisje twee keer in het ziekenhuis hebben gelegen, waar ze laatste keer in een kunstmatige coma zou zijn gebracht. Ze zou ondervoed, onverzorgd en uitgedroogd zijn geweest. Ook wordt melding gemaakt dat ze haar braaksel moest opeten. De school maakte uiteindelijk melding van de mishandeling. De kinderen zijn elders ondergebracht. Volgens de moeder van het meisje zou ze door haar vriendin zijn gedwongen om haar dochter te mishandelen.

Deze week diende de zaak voor de rechtbank.

Nu de berichten over de mishandeling naar buiten komen is het onrustig in Stadskanaal. Er zouden o.a. ramen van een woning zijn ingegooid en vernielingen gepleegd. De ramen van de desbetreffende woning(en) zijn dichtgetimmerd en de tuin is met hekken afgezet.. Er was/is vanavond veel politie op de been.

Noodverordening van kracht

Burgemeester Klaas Sloot heeft een noodverordening afgegeven. Hierin staat:

Overwegende dat

er in het gebied, dat omsloten wordt door de Hoofdkade, Julianastraat, Stationslaan en Brugkade in Stadskanaal, woningen staan die betrokken zijn bij een strafrechtelijk onderzoek;

er op 14 mei omstreeks 15:15 uur een grote groep personen de openbare orde ernstig heeft verstoord, door onder andere ramen van de betrokken woningen in te gooien;

er op sociale media wordt opgeroepen tot verdere ernstige verstoring van de openbare orde in het gebied;

er signalen zijn vanuit de politie dat er reëel gevaar bestaat van verdere ernstige verstoring van de openbare orde in het gebied;

er de vrees bestaat dat bij de dreigende ernstige verstoring van de openbare orde brandversnellende middelen zullen worden gebruikt;

er sprake is van (dreigende) ernstige wanordelijkheden welke de veiligheid, de diverse woningen en de openbare orde ernstig in gevaar brengen;

er geen specifieke groep personen beschreven kan worden waar een minder ingrijpend middel tegen ingezet kan worden; en

de verstoring van de openbare orde niet met minder ingrijpende bevoegdheden kan worden afgewend.



Besluit de volgende noodverordening vast te stellen

Artikel 1 Aangewezen gebied

Deze verordening van toepassing is op het gebied dat omsloten wordt door de Hoofdkade, Julianastraat, Stationslaan en Brugkade in Stadskanaal, zoals weergegeven is op de kaart die als bijlage verbonden is aan deze verordening.



Artikel 2 Gebiedsverbod

1. Het is eenieder verboden zich in of naar het gebied te begeven indien deze persoon niet aannemelijk kan maken daartoe een redelijk doel te hebben.

2. Personen die een redelijk doel hebben om in het gebied aanwezig te zijn, dienen de kortste route naar hun bestemming te volgen.



Artikel 3 Samenscholingsverbod

Het is eenieder verboden om zich zonder redelijk doel in groepen van drie of meer personen op te houden op een openbare plaats in het gebied.



Artikel 4 Verboden voorwerpen

Onverminderd de Wet Wapens en Munitie is het eenieder verboden zich binnen het in deze verordening aangewezen gebied te begeven of te bevinden met voorwerpen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze gebruikt kunnen of zullen worden voor het verstoren van de openbare orde. Hieronder vallen in elk geval stokken, stenen, knuppels, boksbeugels, brandversnellende middelen, vuurwerk en (steek)wapens.



Artikel 5 Gelding

De beperkingen en verboden uit deze noodverordening zijn niet van toepassing op hulpdiensten en personen die door de daartoe bevoegde autoriteiten zijn ingezet om in het aangewezen gebied de orde te handhaven.



Artikel 6 Toezicht, handhaving en naleving

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn belast:

de ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onder b, van het Wetboek van strafvordering; de aangewezen gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 142, eerste lid onder b, van het Wetboek van Strafvordering.

2. De in het eerste lid genoemde ambtenaren zijn bevoegd alle maatregelen te (laten) treffen, aanwijzingen of bevelen te geven en vorderingen te doen die zij noodzakelijk oordelen ter naleving van het bepaalde in deze verordening.

3. Een ieder is verplicht de bevelen, aanwijzingen of vorderingen, door een persoon als genoemd in het eerste lid, op grond van deze verordening gegeven, stipt en terstond op te volgen.

4. Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een hechtenis is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€5.500,-).



Artikel 7 Slotbepalingen

Deze verordening treedt direct in werking en geldt tot zondag 17 mei 23:59 uur. Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening van de gemeente Stadskanaal 14 mei 2026. Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad van de gemeente Stadskanaal, de commissaris van de Koning in de provincie Groningen en het hoofd van het arrondissementsparket.

Ondertekening

Stadskanaal, 14 mei 2026

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal

Klaas Sloots