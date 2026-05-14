Vernieling markering wandelroute Het Achterhuis in Stadskanaal

STADSKANAAL – Met teleurstelling heeft de stichting Wandelen in Westerwolde vastgesteld dat de markering van de nieuwe wandelroute Het Achterhuis onlangs op meerdere plaatsen is vernield. Diverse routepalen met markeringen zijn verdwenen of in naastgelegen sloten gegooid.
De route is met veel inzet van vrijwilligers ontwikkeld en onderhouden. De vernielingen zorgen niet alleen voor extra werk en kosten, maar doen ook afbreuk aan het wandelplezier van bezoekers aan het gebied.
De stichting werkt momenteel aan het herstel van de beschadigde routeaanduidingen. Wandelaars kunnen de route in de tussentijd gewoon blijven lopen via de gratis routebeschrijving die beschikbaar is op de website van de stichting www.wandeleninwesterwolde.nl. Ook is daar een GPX-bestand van de route te downloaden.
Bron: Henk Oosterhuis, Voorzitter Stichting Wandelen in Westerwolde