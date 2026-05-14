Vier dagen vertier tijdens de Hemelvaartfeesten bij de Rhederbrug

BELLINGWOLDE – De 51e editie van de Hemelvaartfeesten in Rhederbrug werd vanmiddag officieel door voorzitter Alex Hillenga van Plaatselijk Belang Rhederbrug en burgemeester Jaap Velema geopend.
Hillenga beet het spits af met een volgens hemzelf “korte” toespraak. Burgemeester Velema reageerde daar met een knipoog op en merkte op: “Als dit een korte toespraak is, hoe lang duurt dan een lange?”
Voor burgemeester Velema was het de zesde keer dat hij de Hemelvaartfeesten opende in de acht jaar dat hij burgemeester van de gemeente Westerwolde is. Eén editie kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan en één keer moest hij wegens ziekte verstek laten gaan. Toen nam wethouder Giny Luth de honneurs waar.
De burgemeester sprak tijdens zijn toespraak zijn bewondering uit voor de saamhorigheid binnen het buurtschap. Hij prees het actieve bestuur van Plaatselijk Belang Rhederbrug, dat mede dankzij de vele sponsoren het weer mogelijk maakte de feesten, inmiddels voor de 51e keer, te organiseren.
Voor de muzikale omlijsting zorgde Excelsior ’65 onder leiding van Geertje Nobbe. Na de officiële opening vermaakte Jan Pieter Grimmius van JP Events het aanwezige publiek met zang en muziek.
Tijdens de opening kwam de regen met bakken uit de lucht, waardoor er minder bezoekers aanwezig waren dan in eerdere jaren.
De Hemelvaartfeesten duren nog tot en met zondag en bieden een uitgebreid programma met onder meer een bingoavond, een Hollandse avond met diverse artiesten, demonstraties, een reünie en op zondag een markt en vrijmarkt. Er is alle dagen kermis.
