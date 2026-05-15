Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zondag 24 mei Op pad als Jeugdboswachter – uilen ringen

14:00 uur – 16:00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis



Altijd al een uil van héél dichtbij willen zien? Ga mee met uilenringer René Oosterhuis het landgoed Coendersborg op en help mee bij het ringen van jonge uilen. Je ziet hoe ze worden gemeten en gecontroleerd en hoort waarom uilen een ring krijgen en wat onderzoekers daarmee ontdekken over hun leefgebied.

Een unieke ervaring die je niet snel vergeet. Doe je mee?



Zondag 24 mei Wandeling Wierumerschouw – Wierum

14:00 uur – 16:30 uur Parkeerplaats Harssensbosch Winsumerweg N361



Ga mee op pad met een gids door een eeuwenoud Groninger landschap. Je loopt langs het Reitdiep, steekt over bij Wierumerschouw – een van de oudste oversteekplaatsen – en geniet van het uitzicht richting Groningen en Garnwerd.

Onderweg hoor je verhalen over het ontstaan van het gebied, ontdekt je de wierden van Enens en Wierum en passeer je het kerkhof en de natuurbegraafplaats. Met een beetje geluk zie je ook weidevogels.

Stap mee en ervaar de historie en natuur van dit bijzondere stukje Groningen.

Maandag 25 mei Dag van het kasteel: lezing en wandeling

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Vier de Dag van het Kasteel op 2e Pinksterdag bij de Ennemaborg! Het Groninger Landschap nodigt je uit voor een boeiende lezing in het voormalige koetshuis, nu het bezoekerscentrum. Daarna trek je eropuit voor een excursie rond de borg en het landgoed. Ontdek de geschiedenis, wandel mee en beleef dit bijzondere erfgoed van dichtbij.

Woensdag 27 mei Kinder Natuur Bingo

14:30 – 16:00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis



Doe mee met een vrolijke kinderbingo in de natuur! Met je bingokaart vol dieren, bloemen, bomen en vruchten ga je goed om je heen kijken en alles proberen terug te vinden.

Is het mooi weer? Dan trek je samen het bos in en zoek je de bingoplaatjes in het echt: tussen bladeren, takken en open plekken.

Ga speuren, ontdekken en ervaar hoe leuk het is om spelenderwijs het bos te verkennen

Vrijdag 29 meiLuisteren naar vogels in de avonduren

20:00 – 22:00 Bezoekerscentrum Ennemaborg, Hoofdweg 96 Midwolda

Als de schemer valt, komt het bos tot leven. Voordat vogels gaan slapen, zoeken ze nog snel voedsel voor de nacht. Ga mee op excursie en ontdek welke vogels zich klaarmaken om te rusten én welke dieren juist actief worden in het donker.

Samen met een gids wandel je door het Midwolderbos en langs de natuurplas van landgoed Ennemaborg. Wie weet spot je jagende uilen, vleermuizen, een nachtegaal of zelfs een roodborst.

Loop mee en beleef de magie van de avondnatuur!

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap