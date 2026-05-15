Back to the Country brengt pure countrymuziek naar vanBeresteyn

VEENDAM – Op vrijdag 22 mei 2026 komt de geliefde voorstelling Back to the Country terug naar theater vanBeresteyn. Deze editie belooft opnieuw een avond vol herkenning, muzikaliteit en warme herinneringen aan de gouden tijden van de countrymuziek.
Al jaren weet Back to the Country een breed publiek te raken, en ook dit keer is het recept onveranderd: geen moderne franje, maar pure, eerlijke muziek. Denk aan klassiekers van Johnny Cash, John Denver en Neil Young. Zoals de bekende openingszin luidt: ‘Get back to the country, back where it all began’.
De band Savannah en solist Dick van Altena nemen het publiek twee uur lang mee terug naar een tijd waarin muziek nog puur en oprecht was. Met maar liefst dertig zorgvuldig geselecteerde countrysongs die naadloos in elkaar overlopen, ontstaat een meeslepende en nostalgische voorstelling.
Na afloop is er bovendien een gezellige afterparty in de foyer, waar nog even kan worden nagepraat en genoten.
Met Back to the Country 15 bewijst deze succesvolle reeks opnieuw waarom het al jarenlang zo populair is. Een must voor liefhebbers van countrymuziek en iedereen die verlangt naar de authentieke klanken van vroeger.
Datum: Vrijdag 22 mei 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn