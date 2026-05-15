Burgemeester Stadskanaal: ‘neem het recht niet in eigen hand’

STADSKANAAL – “De kinderen zijn veilig, neem het recht niet in eigen hand.” Dat was in het kort de boodschap van burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal tijdens een ingelaste persconferentie vrijdagmiddag in het gemeentehuis. Sloots: “De rillingen lopen over mijn rug en ik begrijp de woede en het verdriet die veel mensen voelen. Maar het recht in eigen hand nemen helpt de kinderen niet. Geef ruimte aan het recht, ik heb alle vertrouwen in politie en justitie.”
De oproep van de burgemeester volgt op het uitroepen van een noodverordening in het gebied rond de huizen waar de verdachten zouden wonen. Daar werden eerder door woedende omstanders de ramen ingegooid. Sloots: “De politie en het OM doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd.”
Verder zegt Sloots dat de gemeente eerder deze week een melding heeft gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit omdat er vragen zijn over de vraag of zorginstanties zoals Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming niet eerder hadden moeten ingrijpen.
Volgens De Raad voor de Kinderbescherming waren zij al twee maanden bij de zaak betrokken. In een gesprek met het AD zegt de raad dat ze op 16 maart voor het eerst naar de kinderrechter zijn gegaan voor een spoedmaatregel. Hierna hield de William Schrikker Stichting toezicht op de veiligheid van de kinderen. Toen er later nieuwe feiten aan het licht kwamen, greep de raad opnieuw in, waarna de rechter de ouders op 7 mei uit het gezag schorste.
De verdachten zitten in volledige beperkingen in de cel, waardoor justitie inhoudelijk geen verdere details over het lopende onderzoek deelt.