Burgemeester Stadskanaal roept op tot rust na ernstige mishandelingszaak

STADSKANAAL – Burgemeester Klaas Sloots heeft vandaag een dringende oproep gedaan aan inwoners om de rust te bewaren na de schokkende mishandelingszaak die de afgelopen dagen veel losmaakt in Stadskanaal.
Twee kinderen zijn slachtoffer geworden van ernstige mishandeling. De kinderen zijn inmiddels in veiligheid gebracht en worden opgevangen. “Dat is op dit moment het allerbelangrijkste,” aldus Sloots in een verklaring.
In verband met de zaak zijn donderdagmiddag twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van ernstige kindermishandeling en zitten momenteel vast. Het onderzoek is in handen van de politie en het Openbaar Ministerie, die samen optrekken met de gemeente.
De burgemeester zegt de boosheid en het verdriet onder inwoners te begrijpen, maar waarschuwt nadrukkelijk tegen eigenrichting. Aanleiding daarvoor zijn ongeregeldheden en vernielingen die in de nasleep van de zaak hebben plaatsgevonden. Gisteravond gaf Sloots in verband met deze ongeregeldheden een noodverordening af.
“Het recht in eigen hand nemen helpt de kinderen niet en belemmert juist het onderzoek,” stelt Sloots. “Ik wil u als inwoner van onze gemeente persoonlijk aanspreken, want ik begrijp dat wat er is gebeurd diepe indruk maakt. Op mij ook. Er zijn kinderen ernstig mishandeld. Hier zijn geen woorden voor”. aldus de burgemeester.
Ook benadrukt hij dat de politie zichtbaar aanwezig is in de wijk en aanspreekbaar is voor inwoners met vragen of informatie.
Tot slot roept de burgemeester inwoners op om elkaar te blijven steunen. “Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat ook nu laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals die hun werk doen.”
De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Over de achtergrond van de mishandeling zijn op dit moment nog geen verdere details bekend.