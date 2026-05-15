Burgemeester Stadskanaal roept op tot rust na ernstige mishandelingszaak

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 15 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEETJE REGENACHTIG | WEEKEND IETS DROGER

Na een koude en heldere nacht blijft het vandaag koud met middagtemperaturen rond de 10 graden, maar het ook vaak bewolkt en geregeld wat regen. Vanochtend blijft dat beperkt tot 1 of 2 buien, maar vanmiddag kan het tamelijk regenachtig worden. Er komt dan ook een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind te staan, windkracht 3 tot 5.

Vanavond vallen er dan weer een paar kortdurende buien, maar komende nacht is het droog. Minimumtemperatuur vannacht rond 4 graden en dat is iets hoger dan afgelopen nacht. Morgen is het licht wisselvallig met af en toe zon maar ook vrij veel wolken en in de loop van de ochtend en morgenmiddag een paar buien. Niet verkeerd allemaal en er is ook maar een zwakke tot matige zuidwestenwind, maar het is morgen zeker nog niet warm met een maximum rond 12 graden.

Morgenavond is het droog en dan wordt het weer redelijk helder: minimum zondagnacht rond 3 graden. Overdag is het op zondag eerst droog met wat zon, maar later is het bewolkt met soms wat lichte regen. Maximum zondag rond 15 graden bij een zuidenwind. Volgende week is het eerst een beetje wisselvallig en fris, later in de week is er meer zon en dan wordt het ook wat warmer.