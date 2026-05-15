Dauwtrappelen bij Manege De Driesporen groot succes

Foto: Freerk Boskers
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal, Sport

ONSTWEDDE – Manege De Driesporen in Onstwedde organiseerde op Hemelvaartsdag opnieuw het traditionele dauwtrappelen. Het evenement was terug van weggeweest en vormde tevens het eerste evenement onder leiding van de vernieuwde activiteitencommissie.

Hoewel de weersomstandigheden ‘s ochtends niet al te gunstig waren, konden de deelnemers dankzij een kleine verschuiving van de starttijd grotendeels droog op pad. De route voerde door het prachtige landschap van Westerwolde, waar volop werd genoten van de rust, natuur en gezelligheid onderweg.

Na afloop stonden er voor alle deelnemers heerlijke pannenkoeken klaar bij de manege. Volgens de organisatie kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde editie.

Ook de komende maanden staan er alweer nieuwe activiteiten op de agenda bij Manege De Driesporen:

  • 5 september: Ride & Run Onstwedde
  • 24 oktober: Herfstrit
  • 12 december: Lichtjesparade

