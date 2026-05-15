De 43e editie van de Noorderrondrit op de Fiets was een dag van uitersten

LOPPERSUM – Afgelopen Hemelvaartsdag is voor de 43e keer in haar bestaan de Noorderrondrit op de Fiets verreden.
Deze 43e editie van de Noorderrondrit op de Fiets was een dag van uitersten. Hoewel de organiserende MFAC Loppersum alles tot in de puntjes had voorbereid, bleek de voorspelde weersverwachting de grootste uitdaging van de dag.
Ondanks de slechte weersvoorspellingen, in de week voorafgaand aan de tocht, stonden er toch nog honderden fanatieke fietsers aan het vertrek op het sportcomplex aan de Bosweg in Loppersum. Velen kozen er echter toch voor om op het laatste moment de fiets in de schuur te laten staan, wat resulteerde in een lager deelnemersveld dan in voorgaande jaren.
In totaal trotseerden uiteindelijk toch nog 484 fietsers het Groninger landschap. 305 sportieve fietsers deden dit door de 145 km prestatietocht te fietsen, 104 fietsers pakt hun fiets voor de 85 km prestatie tocht en 39 recreatieve fietsers reden de 35 km recreatieve tocht.
Tussen de gestroomlijnde racefietsen en carbon frames viel een bijzonder viertal op. Terwijl sommige wielrenners moeite hadden met de afstand op hun professionele materiaal, verschenen er enkele deelnemers aan de start van de 145 km prestatietocht op vouwfietsen. Het was een bewonderingswaardig gezicht om de kleine wieltjes over de Groninger wegen te zien draaien. Deze “vouwfiets-pioniers” bewezen dat doorzettingsvermogen en goede moed belangrijker zijn dan aerodynamica. Zij ontvingen bij de finish dan ook diep respect van zowel de organisatie als hun medefietsers.
Ondanks de lagere opkomst door het weer, kijkt MFAC Loppersum terug op een geslaagde en veilige 43e editie van de Noorderrondrit op de Fiets en gaan op naar de 44e editie welke op Hemelvaartsdag donderdag 06 mei 2027 zal worden georganiseerd.
Het volgende evenement welke nog in 2026 door MFAC Loppersum zal worden georganiseerd is de TAMOIL Internationale Grasbaanraces op 13 juni a.s.
Bron: Gert-Jan Maneschijn
Foto’s: Maaike de Jong