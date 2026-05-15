De Winschoter Kunstrolschaats Club en AkeiTu winnen EDR-grensprijs

WINSCHOTEN, BUNDE – De Winschoter Kunstrolschaats Club (WKC) en de eenwielergroep AkeiTu van Turnverein Bunde hebben de prestigieuze EDR-Grensprijs 2025 gewonnen.
De EDR-Grensprijs (Eems Dollard Regio) is een jaarlijkse onderscheiding voor initiatieven die de samenwerking tussen Nederland en Duitsland in de regio versterken. De prijs benadrukt projecten die bijdragen aan culturele uitwisseling, jeugdsport en grensoverschrijdende vriendschap. De jury waardeert met name de duurzame inzet van beide clubs en de positieve impact op de betrokken sporters, veelal jongeren.
De cheque van €500- werd uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering van de EDR in Bunde. De prijs werd toegekend voor hun bijzondere en langdurige samenwerking die sport, cultuur en vriendschap over de Nederlands-Duitse grens heen verbindt.
Bron/foto’s: Ina Schrik