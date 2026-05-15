Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, een verhoal oet Dideldom.nu, de spreuk van de zoaterdag en de Dieverdoatsie agenda. Gast is Sjouke Krol van Trekkertrek Vlagtwedde 2026.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Vaste onderdelen zijn: de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen. Verder aandacht voor: de eerste keer een kinderbijbelclub in Winschoten, inzamelingsactie voor de hertenkamp in Vriescheloo, Kunstmarkt in Stadskanaal, Amazing Grace Festival in Onstwedde en Open dagen beeldentuin Ol Raive. Presentator: Henk Guchelaar.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
