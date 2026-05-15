Garagesale in Scheemda en Heiligerlee: gezellig koopjes jagen én verkopen

SCHEEMDA, HEILIGERLEE – Op zaterdag 13 juni 2026 staat Scheemda en Heiligerlee volledig in het teken van koopjes, gezelligheid en hergebruik tijdens de jaarlijkse garagesale. Van 09.00 tot 15.00 uur kunnen bezoekers langs tientallen adressen struinen op zoek naar bijzondere tweedehands vondsten, leuke koopjes en verborgen schatten. De garagesale is gratis toegankelijk voor publiek.
Tijdens de garagesale bieden inwoners vanuit hun eigen garage, tuin of oprit uiteenlopende tweedehands spullen aan. Bezoekers kunnen onder meer terecht voor kleding, speelgoed, boeken, woonaccessoires, huishoudelijke artikelen en nog veel meer. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige dag te worden voor liefhebbers van snuffelmarkten en duurzaam hergebruik.
Niet alleen bezoekers profiteren van de garagesale; ook voor deelnemers is het een ideale kans om overtollige spullen op te ruimen, een tweede leven te geven én er nog iets aan te verdienen.
Aanmelden voor verkopers
Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garagesale kunnen zich aanmelden tot en met 10 juni 2026. Voor beide dorpen zijn aparte contactpersonen beschikbaar.
Garagesale Scheemda – Linda Steenhuis Telefoon: 06-30447211 E-mail: garagesalescheemda@hotmail.com
Garagesale Heiligerlee – Saskia Koning Telefoon: 06-53569666
Digitale kaart en deelnemerslijst
Rond 11 juni 2026 worden de deelnemerslijsten gepubliceerd via de Facebook- en Instagrampagina’s van de garagesales in Scheemda en Heiligerlee. Daarnaast komt er een digitale kaart beschikbaar waarop alle deelnemende adressen overzichtelijk zijn weergegeven.
Met een combinatie van gezelligheid, duurzaamheid en unieke koopjes biedt de Garagesale een leuke dag voor liefhebbers van tweedehands spullen en koopjesjagers. De organisatoren hopen dan ook op veel deelnemers én bezoekers uit de regio.
Bron: Linda Steenhuis