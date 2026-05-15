Het stille afscheid van een dorpsanker in Scheemda (Video Update)

SCHEEMDA – Het is een vertrouwd beeld dat uit het straatbeeld verdwijnt: de Primera aan de Diepswal in Scheemda sluit definitief de deuren.
De Primera in Scheemda sluit na tientallen jaren de deuren. Voor veel inwoners betekent dat opnieuw het verdwijnen van een bekende winkel uit het dorp. Op straat reageren mensen teleurgesteld en wijzen zij op andere panden die inmiddels leegstaan of binnenkort ook sluiten. “Scheemda loopt leeg,” zegt een inwoner. Anderen noemen het verdwijnen van de winkel “jammer” en vrezen dat het winkelaanbod verder achteruitgaat. Voor sigaren, boeken of andere producten moeten inwoners straks vaker uitwijken naar Winschoten of Veendam.
Eigenaresse Gerda Haijenga-Kuipers stopt vanwege haar leeftijd. Samen met haar man runde ze jarenlang eerst een drogisterij en later de Primera. Een opvolger werd wel gezocht, maar dat bleek lastig. Volgens haar speelt de onzekere toekomst van de tabaksbranche daarin mee. “Het contact met de mensen zal gewoon een leegte worden,” vertelt ze over haar laatste werkdagen in de winkel.
