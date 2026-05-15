Het Winschoter Kamerkoor zingt liefdesliederen 

WINSCHOTEN – Het concert van het Winschoter Kamerkoor (WKK) vindt plaats op zondag 31 mei om 15:00 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten. Het thema van het concert is Liefde en Verlangen.
Het koor zingt liederen van o.a. Brahms, Mendelssohn, Dowland, Vaughan Williams en Debussy.
Het WKK geeft jaarlijks een of twee concert(en). Deze keer zingt het WKK geen geestelijke liederen, maar wereldlijke liederen die de koorleden zelf mooi vinden en hebben aangedragen. De liederen gaan over liefde en verlangen in alle facetten. Christa Emmerink zal het concert opluisteren met haar lieflijke harpspel.
Liefde verbindt en het koor wil de verbinding van de liefde overbrengen aan het publiek. Immers: “Waar liefde is, is leven.” (Mahatma Ghandi)
Bron: Ans Koster-Schulte