In Vriescheloo zijn de Oldtimerdagen van start gegaan

VRIESCHELOO – Van 15 tot en met 17 mei worden in Vriescheloo de Oldtimerdagen georganiseerd. Het evenement vindt plaats ter hoogte van de Dorpsstraat 106 en wordt georganiseerd door Johan en Richard Achterhof, in samenwerking met Stichting Bovem.
De afgelopen dagen is hard gewerkt aan de voorbereidingen. Het terrein werd gemaaid, paaltjes voor de indeling van het veld geplaatst en er werd een tent opgebouwd. Met diverse unieke voertuigen, demonstraties, een kleine markt en modelbouw is het een veelzijdig evenement.
Leden van modelbouwclub De Vrije Truckers geven demonstraties met radiografisch bestuurbare trucks, boten en andere voertuigen op schaal. Ook zijn de ezels van Ger’s Ezelstal van de partij. Jan Hidding demonstreert er zijn zelfgebouwde stoommachine.
Daarnaast zijn er diverse kraampjes en verzorgt Brasserie Veendiep de catering. De oude machines vormen een bijzonder contrast met het moderne materiaal dat eigenaar van het terrein Henk Kremer onder de handelsnaam BeBoMa (Betaalbaar Boeren Materiaal) op zijn erf naast het festival te koop aanbiedt.
De Oldtimerdagen zijn ook op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur en zijn gratis te bezoeken.
Foto’s: Jan Glazenburg
