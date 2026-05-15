Jan en Zwaan te gast in de studio van Piratencafé

VEENDAM – Donderdagavond kwamen de bekende piratenartiesten Jan en Zwaan naar de studio aan huis van Emmo Spieard voor een nieuwe Piratencafé‑uitzending. Het duo stond in het circuit bekend om nummers als Dorpscafé en Ik zoek een meisje, en gold sinds 1961 als een vaste naam binnen de noordelijke piratenscene. Hun komst zorgde voor een aflevering vol verhalen uit de tijd van de etherpiraten.

In eerdere uitzendingen van Piratencafé kwamen artiesten naar de studio die hun sporen hadden verdiend in het circuit, zoals De Tornado’s, Sylvia Swart, Anita & The Blackbirds, Die Limburger Buben en René Beverwijk. De gesprekken boden ruimte voor anekdotes, nostalgie en persoonlijke herinneringen aan de piratentijd.

Het radioprogramma Piratencafé is een programma van presentator Emmo Spieard en zijn team en geldt als de thuishaven van de piratencultuur. Het programma is uitgegroeid tot een vaste ontmoetingsplek voor liefhebbers van piratenmuziek en streekartiesten. Emmo ontvangt ook nu nog wekelijks gasten die al lange tijd een rol spelen in de piratencultuur van Noord‑Nederland. Met zijn interviews wil hij het verleden blijvend vastleggen, zodat de verhalen uit de piratentijd niet verloren gaan.

Emmo Spieard heeft zelf een lange geschiedenis in de piratenwereld. Op 12‑jarige leeftijd raakte hij al betrokken bij Radio Parkstad. Een aantal jaren later begon hij piratenmuziek te draaien op het radiostation. De toenmalige voorzitter was daar destijds niet blij mee, maar Emmo zette door en bleef zijn passie voor het genre volgen.

Later was Emmo actief op de ether met een eigen zender, een periode waarin de kans op een inval aanwezig was. Uiteindelijk gebeurde dat ook, waarna hij met de etheractiviteiten stopte.

Na de fusie van Radio Parkstad en RTV Stadskanaal, die verdergingen onder de naam RTV1, maakte hij zijn programma’s vanuit zijn eigen studio aan huis.

Voor de uitzendingen gebruikte Emmo Spieard kwaliteitsmicrofoons en aanvullende apparatuur om het geluid goed te regelen. Al deze apparatuur had hij zelf aangeschaft, zodat hij volledig onafhankelijk kon werken en de geluidskwaliteit altijd onder controle had.

Tijdens de uitzendingen werd er ook gezorgd voor iets lekkers. De lekkernijen werden belangeloos verzorgd door Traiteurslager Huizing uit Oude Pekela, terwijl het bedankbloemetje voor de gasten werd aangeboden door Gerard’s Bloemenkas uit Wildervank. Beide bedrijven ondersteunden het programma zonder daar iets voor terug te vragen.

Nieuwe ontwikkeling

De uitzendingen met artiesten in de huisstudio van Emmo Spieard werden daarnaast eenvoudig vastgelegd op video. Deze videoregistraties zijn terug te vinden op het YouTube‑kanaal Piratencafé. In de loop der tijd hebben meerdere personen de videomontage voor Emmo verzorgd, maar zij merkten dat dit veel tijd kostte en ten koste ging van hun privéleven.

Na een lange zoektocht heeft Emmo een partij gevonden die zich specifiek gaat richten op de professionalisering van de videoregistraties. De radio‑uitzending blijft zoals altijd, maar de video‑opnames worden de komende maanden opgewaardeerd voor het YouTube‑kanaal van Piratencafé. Wanneer dit goed verloopt, wordt er financieel geïnvesteerd om in de toekomst ook televisie‑uitzendingen van Piratencafé mogelijk te maken. Een van de mogelijkheden is dat deze opnames worden aangeboden aan lokale omroepen.

Piratencafé is op meerdere manieren te beluisteren en te bekijken. Zo is er een Facebook‑pagina voor updates, foto’s en nieuwe afleveringen, en zijn alle videoregistraties terug te vinden op het YouTube‑kanaal van Piratencafé.

Bron en foto’s: Peter Panneman