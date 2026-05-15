‘Kindermiddag’ bij de Rhederbrug in het teken van Cheerleaders en roofvogels

BELLINGWOLDE – Traditioneel op de vrijdag is het tijdens de Hemelvaartfeesten de ‘Kindermiddag’. Dit jaar met optredens van de cheerleaders van gymnastiekvereniging SVB Blijham en een demonstratie door een valkenier.
Onder leiding van José Klooster zetten de cheerleaders hun beste beentjes voor om een prachtig optreden op de planken te brengen. Een welverdiend applaus viel hen dan ook ten deel.
Tijdens de pauze vermaakten de meisjes zich prima op de kermis, totdat een fikse regenbui roet in het eten gooide. In de verwarmde feesttent brachten ze vervolgens het tweede deel van hun optreden op de planken.
Buiten verzorgde valkenier Martin Bank een demonstratie met zijn roofvogels. Hij vertelde over hun voortplanting, hun voeding en waarvoor ze in de praktijk kunnen worden ingezet.
De Hemelvaartfeesten duren nog tot en met zondag en bieden een uitgebreid programma met onder meer vanavond een Hollandse avond met diverse artiesten, morgen brandweerdemonstraties, de reünie van Jeugdsoos Veendiep en op zondag een markt en vrijmarkt. Er is alle dagen kermis.
