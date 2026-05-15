Lethe Stroomt wordt mede-eigenaar van deel zonnepark Bellingwolde: “Uniek project voor het dorp”

BELLINGWOLDE – Energiecoöperatie Lethe Stroomt heeft vrijdagmiddag een bijzondere mijlpaal bereikt. Op het zonnepark aan de Veendijk in Bellingwolde werd officieel het deel van het park aangesloten dat de komende dertig jaar eigendom is van de lokale coöperatie. Daarmee is Lethe Stroomt naar eigen zeggen de eerste energiecoöperatie die eigenaar wordt van een deel van een grootschalig zonnepark.

Vrijdagmiddag kwamen vertegenwoordigers van projectontwikkelaar Novar en Lethe Stroomt samen op het zonnepark aan de Veendijk om het moment officieel te markeren. Het gaat om de laatste vier rijen zonnepanelen – ook wel ‘tafels’ genoemd – goed voor een vermogen van 1 MWp. Dit gedeelte is technisch volledig gescheiden van de rest van het zonnepark en kan zelfstandig worden aangestuurd.

Na een rondleiding over het terrein kregen de aanwezigen uitleg over de werking van het park. Onder leiding van technisch sitemanager Cees Westerduin van Klaer Energy werden onder meer omvormers, schakelkasten, meetapparatuur en andere installaties bekeken. Klaer Energy beheert het park sinds Novar de bouw heeft afgerond.

Ook werd duidelijk hoe het zonnepark in de toekomst ecologisch wordt beheerd. Op het terrein is gras ingezaaid en later zullen schapen tussen de zonnepanelen grazen om het gras kort te houden. Volgens de initiatiefnemers is bij de aanleg rekening gehouden met dierenwelzijn en biodiversiteit.

Technisch adviseur Jeroen Ohm inspecteerde namens Lethe Stroomt het coöperatieve deel van het park en concludeerde dat alles in orde was. Vervolgens zetten bestuursleden Dick Heinen en Michiel Ottenvanger – letterlijk in een stevige regen- en hagelbui – hun handtekening onder de definitieve overeenkomst met Novar.

Daarmee is het zonneparkdeel officieel overgedragen aan Lethe Stroomt en kon de schakelaar om. De opgewekte stroom wordt verkocht aan Energie VanOns. De coöperatie wil samen met deze noordelijke energiekoepel werken aan manieren om leden in de toekomst voordeliger van stroom te voorzien.

Opbrengsten voor leden en regio

De opbrengsten uit het coöperatieve deel van het zonnepark komen ten goede aan de leden van Lethe Stroomt. Daarnaast vloeien andere inkomsten uit het project naar de Westerwoldse Energie Koepel en het gebiedsfonds van de gemeente Westerwolde.

Om in aanmerking te komen voor SCE-subsidie moet Lethe Stroomt op korte termijn groeien naar 200 leden. Momenteel telt de coöperatie ongeveer 160 leden.

De eerste ledenvergadering van Lethe Stroomt vindt plaats op 10 juni om 19.30 uur bij De Meet in Bellingwolde.

Bijzonder zonnepark met lange voorgeschiedenis

Het zonnepark aan de Veendijk kent een opvallende geschiedenis. In 2023 ontstond discussie over een oud grensverdrag uit 1824, het zogenoemde Traktaat van Meppen, waarin stond dat binnen 376 meter van de Duitse grens niet gebouwd mocht worden – de maximale afstand van een kanonschot.

Omdat het 57,5 hectare grote zonnepark dicht bij de grens ligt, moest hierover overleg plaatsvinden met Duitse autoriteiten in het Landkreis Emsland. Uiteindelijk werd een oplossing gevonden, waardoor het project alsnog doorgang kon vinden.

Begin 2025 bereikte Novar de financiële afronding van het project. De totale investering bedraagt ongeveer 40 miljoen euro. Het zonnepark krijgt een capaciteit van 74 MWp en moet jaarlijks meer dan 30.000 ton CO₂-uitstoot besparen.

Naast grootschalige energieopwekking is ook veel aandacht besteed aan natuur en landschap. Zo wordt tien hectare ingericht voor landschappelijke inpassing, blijven bestaande sloten behouden en wordt onderzoek gedaan naar de impact van zonneparken op biodiversiteit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

Met de officiële ingebruikname van het coöperatieve deel is voor Lethe Stroomt een nieuw hoofdstuk begonnen — eentje waarbij duurzame energie letterlijk opbrengsten oplevert voor het dorp zelf.

Foto’s: Catharina Glazenburg en Daphne Ottenvanger