Officieel startmoment Tour der Freundschaft Berlijn in Sellingen

SELLINGEN – Op donderdag 21 mei vindt om 08.00 uur bij het gemeentehuis in Sellingen het officiële startmoment plaats van de Tour der Freundschaft Berlijn. Tijdens dit moment worden de deelnemers van wielerverenigingen TFC De Ketting (Ter Apeler Fietsclub De Ketting) uit Nederland en RSC Rütenbrock (Radsportclub Rütenbrock) uit Duitsland officieel uitgezwaaid voor hun meerdaagse fietstocht naar Berlijn.
Bij het vertrek zullen onder anderen burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, dhr. Jochem Abbes namens het partnerschap, burgemeester Markus Honnigfort van Haren (Ems), voorzitter Ingrid Auth van het Partnerschapsforum Haren (Ems), Henk Nicolai namens Interreg, familieleden, vrijwilligers, betrokken partners en overige belangstellenden aanwezig zijn.
De Tour der Freundschaft Berlijn is een gezamenlijk initiatief van de wielerverenigingen TFC De Ketting en RSC Rütenbrock en diverse samenwerkingspartners uit de grensregio. De tocht staat in het teken van internationale vriendschap, sportieve verbinding en grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeenten Westerwolde en Haren (Ems), de betrokken verenigingen en hun partnerschappen.
“Het startmoment van de Tour der Freundschaft wordt mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en zijn programmapartners en wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU).”
Henk Schut
Organisatieteam Partnerschap – TFC De Ketting & RSC Rütenbrock