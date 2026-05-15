Politie doet onderzoek naar vernielingen bij drie woningen in Stadskanaal (Update)

STADSKANAAL – De politie doet onderzoek naar vernielingen aan drie woningen op donderdag 14 mei in Stadskanaal. Ze zijn op zoek naar getuigen en meer informatie over wie hier mogelijk bij betrokken zouden zijn.
Op donderdagmiddag 14 mei kreeg de politie melding van een situatie bij een woning aan de Julianastraat. Daar bleken meerdere ruiten te zijn ingegooid. Later in de middag zijn er meerdere ruiten ingegooid van een woning aan de Oranjestraat. In de avond, rond 22:30 uur, kregen ze een soortgelijke melding. Van een woning aan de Koninginnelaan bleek ook een ruit te zijn ingegooid.
De politie is na deze drie vernielingen direct een onderzoek gestart. Agenten hebben buurtonderzoek gedaan en met veel getuigen gesproken. Van de vernielingen circuleren beelden rond op social media. Deze beelden neemt de politie mee in het onderzoek.
De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening afgegeven voor het gebied. De politie is zichtbaar aanwezig in de wijk.
Update
De politie heeft vanavond een minderjarige jongen uit de gemeente Stadskanaal aangehouden als verdachte van de vernieling aan de Oranjestraat. Hij wordt verhoord. Het onderzoek naar de vernielingen aan de Julianastraat en Koninginnelaan gaat door.